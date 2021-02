Sono state annunciate le canzoni del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, condotto da Amadeus insieme a Fiorello. Ecco i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2021 in attesa di conoscere il testo dei brani.

Le canzoni in gara a Sanremo 2021

Francesco Renga – Quando trovo te

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Gaia – Cuore Amaro

Irama – La genesi del tuo colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame- Voce

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi fare di più

Giò Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e buoni

Malika Ayane – Ti piaci così

Aiello – Ora

Max Gazzè e Trifluoperazina – Il farmacista

Ghemon – Momento perfetto

La rappresentante di lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno a te

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E invece sì

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Extraliscio feat Davide Toffolo – ‘Bianca luce nera'

‘Bianca luce nera' Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

Francesco Renga a Sanremo 2021 con "Quando trovo te"

Francesco Renga è un veterano del Festival di Sanremo: risale al 2002 la sua prima partecipazione tra i Big in gara con la canzone "Tracce di te", mentre nel 2005 arriva anche la vittoria della kermesse con il singolo "Angelo". La sua ultima partecipazione risale al 2019, con la canzone "Aspetto che torni". A Sanremo 2021 Francesco Renga canta "Quando trovo te", un brano prodotto in collaborazione con Dario Faini.

Coma_Cose a Sanremo 2021 con "Fiamme negli occhi"

in foto: Coma_Cose (ph Mattia Guolo)

Prima esperienza al Festival di Sanremo per i Coma_Cose, il duo milanese composto da Fausto Zanardelli e da California con l'album "Hype Aura" alle spalle. Conosciuti per la meticolosa attenzione verso i testi, raffinati e ricchi di giochi fonetici, i Coma_Cose partecipano a Sanremo 2021 con il brano "Fiamme negli occhi".

Gaia a Sanremo 2021 con "Cuore amaro"

Gaia Gozzi partecipa a Sanremo 2021 per la prima volta dopo aver vinto ad Amici 19 ed essere stata precedentemente una concorrente di X-Factor. Il suo singolo "Chega", hit radiofonica dai ritmi latini, è doppio disco di platino. Al Festival di Sanremo 2021 Gaia canta "Cuore amaro".

Irama a Sanremo 2021 con "La genesi del tuo cuore"

Reduce dal successo della hit estiva "Mediterranea", Irama torna per la seconda volta al Festival dopo aver partecipato all'edizione 2019 con il brano "La ragazza con il cuore di latta". A Sanremo 2021 Irama canta "La genesi del suo colore", canzone che si gioca già la palma di hit dell'anno.

Fulminacci a Sanremo 2021 con "Santa Marinella"

in foto: Fulminacci (foto di Sara Pellegrino)

Filippo Uttinacci arriva a Sanremo 2021 per la sua prima partecipazione tra i Big del festival. Dopo l'esordio nel 2019 con l'album "La vita veramente", ha ottenuto la Targa Tenco per la migliore opera prima e ha aperto il concerto di Gazzelle al Forum di Milano. A Sanremo 2021 Fulminacci canta "Santa Marinella".

Madame a Sanremo 2021 con "Voce"

Anche per Madame, nome d'arte di Francesca Galeano, si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo. La rapper, conosciuta soprattutto per i singoli "Sciccherie" e "17", e uscita da poco con il singolo "Il mio amico" assieme a Fabri Fibra, partecipa a Sanremo 2021 con il brano "Voce".

Willie Peyote a Sanremo 2021 con "Mai dire mai (La locura)"

Willie Peyote arriva sul palco di Sanremo 2021 per la prima volta con la canzone "Mai dire mai (La locura)". Il rapper e cantautore torinese è un volto noto della scena rap indipendente italiana: tra i suoi brani di maggior successo ci sono "La tua futura ex moglie", "Quando nessuno ti vede" e "La depressione è un periodo dell'anno".

Orietta Berti a Sanremo 2021 con "Quando ti sei innamorato"

Orietta Berti è una delle veterane del Festival di Sanremo: la sua prima partecipazione risale al 1966, quando cantò "io ti darò di più", ed è dal 1992 che la cantante non calca il palco del teatro Ariston. Il suo miglior piazzamento è quello di Sanremo 1974, quando arrivò terza con il brano "Occhi rossi (Tramonto d'amore)". A Sanremo 2021 canta "Quando ti sei innamorato".

Ermal Meta a Sanremo 2021 con "Un milione di cose da dirti"

Ermal Meta torna a Sanremo dopo l'edizione 2018, quando insieme a Fabrizio Moro trionfò con il singolo "Non mi avete fatto niente": i due si classificarono in quinta posizione all'Eurovision Song Contest. In radio con "No satisfaction", a Sanremo 2021 il cantautore presenta "Un milione di cose da dirti".

Fasma a Sanremo 2021 con "Parlami"

Fasma approda per la prima volta tra i Big in gara al Festival di Sanremo dopo la partecipazione tra i Giovani dello scorso anno con "Per sentirmi vivo", che non gli valse la vittoria ma conquistò oltre 70 milioni di stream. A Sanremo 2021 Fasma canta "Parlami".

Arisa a Sanremo 2021 con "Potevi fare di più"

Arisa è un'altra veterana del Festival di Sanremo con due vittorie alle spalle, nel 2009 quando vinse tra i Giovani e nel 2014, quando vinse tra i "Campioni" con il brano Controvento. Dopo aver vissuto quel palco anche da presentatrice, la cantante torna al teatro Ariston dopo l'esperienza nel 2019 con il brano "Mi sento bene" che le valse l'ottavo posto nella competizione. A Sanremo 2021 Arisa, nome d'arte di Rosalba Pippa, canta "Potevi fare di più".

Gio Evan a Sanremo 2021 con "Arnica"

Esordio assoluto a Sanremo 2021 per Gio Evan, noto al grande pubblico come poeta e autore di frasi dal sapore gnomico. Il brano che presenta a Sanremo 2021 si chiama "Arnica". Il pezzo ha una forte impronta pop, l'arrangiamento lo accompagna con una serie di archi.

Maneskin a Sanremo 2021 con "Zitti e buoni"

in foto: Maneskin (ph Francis Delacroix)

Prima volta per i Maneskin a Sanremo 2021 con il brano "Zitto e muto". La band romana, dopo la partecipazione a X Factor nel 2017, ha macinato successi radiofonici, da "Chosen" a "Il ballo della vita" alla hit radiofonica "Torna a casa"; a ottobre 2020 hanno pubblicato "Vent'anni", il loro ultimo singolo.

Malika Ayane a Sanremo 2021 con "Ti piaci così"

Anche per Malika Ayane si tratta di un ritorno sul palco dell'Ariston, calcato per la prima volta nel 2009 con il brano "Come foglie". La cantautrice italiana è tornata al Festival anche nel 2010, 2013 e 2015; a Sanremo 2021 canta "Ti piaci così", realizzata in collaborazione con Pacifico.

Aiello a Sanremo 2021 con "Ora"

in foto: Aiello (ph Gabriele Gregis)

Esordio a Sanremo 2021 per Aiello, cantautore cosentino che debutta sul palco del Teatro Ariston con "Ora", brano scritto e composto da lui. Le sue canzoni di maggiore successo sono "Arsenico" (brano disco di platino) e "Vienimi (a ballare)", con cui ha conquistato il disco d'oro.

Max Gazzè e Trifluoperazina a Sanremo 2021 con "Il farmacista"

Max Gazzè torna sul palco di Sanremo: la sua ultima partecipazione risale al 2018, quando si classificò sesto con "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno". Lo scorso anno è stato omaggiato dai Pinguini Tattici Nucleari, che nel loro medley (durante la serata dedicata ai 70 anni del Festival) hanno cantato anche "Una musica può fare", il brano che Gazzè presentò nella sezione Nuove Proposte nel 1999, quando partecipò per la prima volta alla Kermesse. A Sanremo 2021 Gazzè canta "Il Farmacista" con Trifluoperazina.

Ghemon a Sanremo 2021 con "Momento perfetto"

Seconda partecipazione al Festival di Sanremo per Ghemon dopo quella nel 2019 con il brano "Rose viola", che gli valse il dodicesimo posto nella classifica finale. A Sanremo 2021 il rapper e cantautore irpino presenta il brano "Momento perfetto", dopo aver pubblicato l'album "Scritto nelle stelle".

La rappresentante di lista a Sanremo 2021 con "Amare"

Prima partecipazione a Sanremo per La rappresentante di lista, il duo formato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal chitarrista Dario Mangiaracina. La band è tra una delle realtà più amate dell'underground italiano, con tre album alle spalle. Il pubblico sanremese li ha già visti lo scorso anno, quando hanno duettato con Rancore insieme a Dardust durante la serata dei duetti. A Sanremo 2021 il duo canta "Amare".

Noemi a Sanremo 2021 con "Glicine"

in foto: Noemi (ph. Julian Hargreaves)

Noemi torna a Sanremo 2021 dopo l'ultima partecipazione, nel 2018, con il brano "Non smettere mai di cercarmi", che si piazzò al quattordicesimo posto nella classifica finale. A Sanremo 2019 partecipò in qualità di ospite nella serata dei duetti insieme a Irama. A Sanremo 2021 Noemi canta "Glicine".

Random a Sanremo 2021 con "Torno da te"

Primo Sanremo per Random, all'anagrafe Emanuele Caso, rapper italiano originario di Napoli ma cresciuto a Riccione, che ha partecipato al programma Amici Speciali. A Sanremo 2021 Random presenta il brano "Torno a te". Il suo EP "Montagne russe" è disco d'oro.

Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021 con "Musica leggerissima"

Primo Sanremo per Colapesce e Dimartino, che presentano nella gara dei Big il brano "Musica leggerissima". I due, protagonisti della scena indipendente negli ultimi anni, hanno dato vita a un sodalizio artistico che ha portato alla realizzazione dell'album "I mortali", pubblicato nel 2020.

Annalisa a Sanremo 2021 con "Dieci"

Annalisa torna a Sanremo per la seconda volta da concorrente dopo la partecipazione nel 2018 con "Il mondo prima di te", che le valse il terzo posto nella classifica finale. Lo scorso anno l'abbiamo vista duettare con Achille Lauro sul palco dell'Ariston ne "Gli uomini non cambiano", durante la serata dedicata alle cover per i 70 anni del Festival. A Sanremo 2021 Annalisa canta "Dieci".

Bugo a Sanremo 2021 con "E invece sì"

Dopo la partecipazione con il brano "Sincero" con Morgan e l'abbandono del palco di Sanremo nel 2020, Bugo torna sul palco dell'Ariston con la canzone "E invece sì". Il brano si inserisce nella sua discografia più indie pop pur essendo assolutamente radiofonico.

Lo stato sociale a Sanremo 2021 con "Combat Pop"

Lo Stato Sociale torna a Sanremo 2021 con la canzone "Combat Pop". Si tratta della seconda partecipazione della band italiana alla kermesse canora; l'ultima volta, nel 2018, il gruppo si è classificato al secondo posto con la canzone "Una vita in vacanza".

Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021 con "Bianca luce nera"

in foto: Gli Extraliscio e Davide Toffolo

Davide Toffolo e gli Extraliscio partecipano per la prima volta a Sanremo con il brano "Bianca luce nera". Gli Extraliscio sono una band romagnola conosciuta per il loro originale "Punk da balera", Davide Toffolo è musicista, fumettista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 con "Chiamami per nome"

Prima partecipazione a Sanremo per la coppia Fedez-Francesca Michielin, che presentano all'Ariston la canzone "Chiamami per nome". Per il rapper italiano ex giudice di X Factor si tratta della prima volta in assoluto al Festival, mentre la Michielin ha già partecipato a Sanremo nel 2016 con il brano "Nessun grado di separazione", che si classificò secondo.