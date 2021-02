Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce e Antonio di Martino, in arte Dimartino, sono per la prima volta concorrenti del Festival di Sanremo, una sorpresa per due dei cantautori che più hanno rapito l'immaginario pop indie della musica italiana negli ultimi anni. Con il brano "Musica leggerissima" si presentano al grande pubblico italiano, dopo aver firmato da team autoriale alcuni dei singoli di successo di Emma Marrone, Malika Ayane, ma anche "Bravi a cadere", una delle canzoni più importanti dell'album "Persona" di Marracash. I due autori siciliani hanno composto il brano a quattro mani, con la supervisione di due dei più importanti produttori della scena italiana come Federico Nardelli e Giordano Colombo. "Musica leggerissima" è un brano pop che ricerca proprio nella leggerezza il suo costume preferito, senza risultare banale nel testo, facendo riflettere sui vari aspetti della vita legati alla musica, dalla rinascita alla riflessione sul proprio passato.

Il significato di Musica Leggerissima

Un tentativo arduo, quello provato da Colapesce Dimartino, per la loro prima apparizione al Festival di Sanremo. Per l'edizione 2021 i due cantautori si esibiscono con il brano "Musica Leggerissima", un singolo scritto a quattro mani dai due cantautori e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo. Un singolo pop contemporaneo che, approfittando di immagini e suoni rievocati dal testo scritto dai due autori, pone la musica al centro delle nostre vite. Una canzone che racconta la riscoperta della persona, di ciò che abbiamo lasciato andare via in passato senza preoccuparci troppo. Ma ci sono anche riferimenti alle ideologie religiose e all'attualità, ma con un richiamo sempre alla funzione della musica, che diventa un fiore tra i palazzi distrutti, una via di fuga e che può essere amata da tutti, che risolve le diversità e gli scontri.

Colapesce Dimartino a Sanremo 2021

I due artisti siciliani arrivano al Festival di Sanremo dopo una carriera quasi decennale che li ha consacrati come esponenti di spicco del cantautorato pop italiano, in grado di passare da una band alla fortuna da solisti. Nel 2020 hanno pubblicato il primo disco di inediti in coppia dal titolo "I mortali" (per la 42 Records). Il progetto, scritto interamente a quattro mani e incorniciato dalla presenza di produttori del calibro di Federico Nardelli e Giordano Colombo, Frenetik & Orange e Mace, ha visto anche la collaborazione di Carmen Consoli nel singolo "Luna araba". Il brano presentato a Sanremo è stato descritto dai due autori come "una canzone pop esistenzialista, che unisce i nostri animi da autori a quella della canzone pop per antonomasia".