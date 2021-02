in foto: foto di Fabrizio Cestari

Sono gli occhi, lo sguardo e l'amore nei suoi gesti più semplici uno dei capisaldi del brano "Parlami" di Fasma, che dopo il successo dello scorso anno nelle Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano "Per sentirmi vivo", arrivato al terzo posto dopo Tecla e il vincitore Leo Gassman, si ripresenta con un brano melodico, con l'uso dell'autotune. Rispetto allo scorso anno, Fasma ha acquisito maggior sicurezza, e ha affermato di aver trovato fin da subito il tema del brano da cantare sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2021: "La cosa che mi ha toccato di più in questo periodo è non riuscire a guardare le persone totalmente in faccia. A volte le persone che già si nascondevano ora lo faranno ancora di più".

Il significato di Parlami

Aveva sorpreso tutti con il brano "Per sentirmi vivo" lo scorso anno nelle Nuove proposte del Festival, un singolo che nei mesi successivi ha quasi raggiunto i 50 milioni di stream e che gli ha donato la fama nazionale. Un risultato migliore di quello ottenuto dal vincitore della competizione Leo Gassman, che dopo essersi aggiudicato il premio, aveva osservato il suo brano collezionare solo otto milioni di ascolti sulla piattaforma. Quest'anno Fasma, all'anagrafe Tiberio Fazioli, si presenta da Big al Festival di Sanremo 2021 con il brano "Parlami", un singolo – prodotto da GG – che impone l'osservazione del giovane cantante sulle relazioni amorose e su tutto ciò che è mancato di più negli ultimi mesi, con un particolare riferimento agli sguardi e all'intesa con il proprio partner. Fotografie di attimi di coppia, tra baci e grida, tra urla e smorfie, il ritorno di tutto ciò a cui eravamo abituati sembra trovare una sua definizione nel brano, che racconta di una relazione con una persona, ma può essere allargata a quella con il mondo che ci circonda.

Fasma a Sanremo 2021

"Per sentirmi vivo" era stato uno dei brani più fortunati della scorsa edizione del Festival di Sanremo, con il singolo di Fasma arrivato al terzo posto nella classifica finale delle Nuove Proposte, ma che sulle piattaforme di streaming digitale, aveva vinto con oltre 50 milioni di stream. Il 2020 dell'artista torinese è stato anche altro, come il suo secondo album, pubblicato dopo la kermesse sanremese, "Io sono Fasma", un progetto così personale da sembrare un diario privato accordato musicalmente. All'interno, oltre il successo di Sanremo, anche il successo di "Nudi", uno dei singoli manifesto dell'emo rap italiano.