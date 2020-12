Tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2021, che si terrà tra il 2 marzo e il 6 marzo 2021 c'è anche La rappresentante di lista. La band è composta dal duo formato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal chitarrista Dario Mangiaracina. La band, seppur non nota forse al grande pubblico, da anni è una delle realtà più solide e amate dell'underground italiano e ha alle proprie spalle tre album pubblicati per Garrincha, altra etichetta nota (nel loro roster c'è, ad esempio, Lo Stato Sociale) e dalla Woodworm.

Come nasce la Rappresentante di Lista

I due artisti si sono conosciuti a Milano, prima di spostarsi in Sicilia, a Palermo, dove si sono uniti agli artisti del Teatro Garibaldo, spinti anche dalla protesta del Teatro Valle di Roma. È nel capoluogo siciliano che i due incontrano tanti artisti e nasce anche il loro album "(per la) Via di casa", che esce nel 2014 e a cui segue un tour che comincia a farli conoscere a livello nazionale. L'anno successivo è la volta del secondo album "Bu Bu Sad" (candidato alle Targhe Tenco come miglior disco dell’anno) e si unisce alla band anche Erika Lucchesi, sorella di Veronica, mentre nel 2018 esce il terzo "Go GO Diva".

Un progetto con un punto di vista femminile

Nella loro bio si legge che "La Rappresentante di Lista è innanzitutto un progetto di ricerca, nato con un punto di vista plurale femminile: una femmina che accoglie, che si prende cura, che ama. Le canzoni de La Rappresentante di Lista sono un unicum nel quale convivono scrittura, teatro e forma canzone: i loro versi sono frammenti di romanzi, i loro concerti sono spettacoli teatrali, la metrica dei loro versi scalcia violentemente fra un accordo e un altro, la sostanza musicale dei loro brani è brutalmente istintiva, ma più che consapevolmente rigorosa, a tal punto sfiora il rituale"