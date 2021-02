Alla prima esperienza sul palco dell'Ariston, i Maneskin sono la rappresentazione più rock'n'roll arrivata a Sanremo in questa edizione, e si affidano alla potenza delle chitarre per sfondare i pregiudizi musicali di un pubblico mainstream italiano che non ascolta più rock. Il brano presentato al Festival sarà "Zitti e buoni", che riparte musicalmente dove i Maneskin avevano lasciato, da "Torna a casa" e "Vent'anni", ma che manda un messaggio chiaro: la voglia di spaccare il mondo con la musica, di andare contro le tendenze musicali del momento, di prendere a calci il mercato discografico italiano.

Il significato di Zitti e buoni

Sono bastati pochi anni di carriera, ai Maneskin, il gruppo rock romano composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, per conquistare il palco del Festival di Sanremo. Si presentano all'esordio con un brano particolare, "Zitti e buoni", un calcio al mercato discografico, ma soprattutto un messaggio chiaro e forte: con la musica rock vogliamo ancora sfondare. I Maneskin arrivano a Sanremo con l'aura ancora vivo del singolo "Vent'anni", che ha avuto un grande successo sulle piattaforme di streaming digitali, e proprio su quelle note giocano con il singolo presentato a Sanremo. Il gruppo si affida alla potenza delle chitarre e a un senso di ribellione che si ripercuote in tutto il testo, dove neanche il vento riesce a resistere all'onda d'urto della loro musica. La radice più rock dell'edizione attuale sanremese, in uno dei vestiti meno pop degli ultimi anni della loro carriera.

Maneskin a Sanremo 2021

Hanno raggiunto la notorietà nel 2017 in seguito alla partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, grazie alla quale, pur essendosi classificati secondi, hanno firmato un contratto con l'etichetta discografica Sony Music. Il loro primo album, "Il ballo della vita", pubblicato nel 2018 ha visto il grande successo dei brani "Morirò da re" e "Torna a casa", che hanno collezionato rispettivamente 53 e 76 milioni di ascolti su Spotify. Il prossimo 19 marzo uscirà il loro secondo album ufficiale, annunciato con la pubblicazione del primo singolo "Vent'anni": si chiamerà "Teatro d'ira – Vol. I".