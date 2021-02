Dopo il successo di "Mediterranea", la hit estiva contenuta nell'Ep "Crepe" da più di 70 milioni di ascolti su Spotify, Irama si presenta per la terza volta al Festival di Sanremo, questa volta con il brano "La genesi del tuo colore". Un singolo che trascina le sonorità dance reggaeton a cui ci aveva abituato il cantante negli scorsi mesi, aiutato anche da una produzione firmata Dardust e che potrebbe essere l'ennesimo tormentone estivo, questa volta fuori stagione. Il brano è il racconto di quando attorno sembra scomparire qualsiasi cosa a cui appigliarsi, quando stiamo per essere catapultati nel buio e invece con la forza della disperazione, tutto esplode, e in quel momento la nostra vita riprende a scorrere.

Il testo di La genesi del tuo colore

di F. Fanti – Dardust – G. Nenna – F. Fanti

Ed. Maira/Iris Flower/Universal Music Publishing Ricordi

Muggiò (MB) – Milano

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome

Il significato di La genesi del tuo colore

È stato uno dei protagonisti del 2020 con "Crepe", un progetto musicale che ha cercato di raccogliere più sonorità, da quella rap a quella latin, senza perdere l'anima cantautorale che già negli scorsi anni si poteva osservare nella musica di Filippo Maria Fanti, in arte Irama. Su tutte svetta il singolo "Mediterranea", che lo ha visto spadroneggiare nelle classifiche dei singoli più venduti, ma anche sulle piattaforme di streaming digitali, come Spotify, dove ha raccolto più di 70 milioni di ascolti. Proprio le sonorità della hit estiva, il tormentone, sembrano essere stati traslati nel singolo presentato quest'anno al Festival di Sanremo: "La genesi del tuo colore". Secondo Irama è "in poche parole mi piace definirlo un inno alla vita. Le sonorità della canzone sono molto colorate. Ci sono tante sfumature, tanti mondi che mi appartengono e anche tanti mondi che, devo dire, ho esplorato con questa canzone". Un brano in cui il cantante racconta di come il destino sembra aver deciso per noi la nostra sorte, e quando vediamo tutto caderci addosso, nel momento di vera sofferenza, esce l'animo umano. La rinascita della vita nella rinascita dei colori.

Irama a Sanremo 2021

Irama si presenta per la terza volta al Festival di Sanremo, dopo l'avventura nel 2016 nelle Nuove proposte con il brano "Cosa resterà" e nel 2019 questa volta tra i Big con il singolo "La ragazza dal cuore di latta". Nel frattempo nel 2020, dopo aver pubblicato il suo secondo Ep "Crepe", che ha raggiunto la certificazione del disco d'oro, ha collaborato con Francesco Sarcina per il brano "Milano" e ha fatto anche parte del disco del produttore Mace "Obe", nel brano con gli Fsk "Ragazzi della nebbia".