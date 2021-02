in foto: Gli Extraliscio e Davide Toffolo

Non di certo il classico liscio, un brano che richiama a un ritmo scandito dalle percussioni, con un anima punk. Stiamo parlando di "Bianca Luce Nera", uno dei singoli più romantici del prossimo festival di Sanremo, prodotto dagli Extraliscio, in collaborazione con il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo. La formazione, composta dal polistrumentista Mirco Mariani, dalla star del liscio Moreno il Biondo e dal cantante Mauro Ferrara, ha scommesso tutto su questo brano d'amore punk, un progetto non tradizionale per il Festival stesso. Un brano da balera, composto dallo stesso Mariani e da Pacifico, che ricorrono a immagini ben definite, come la cura di un ragno ortica, nel racconto romantico di una storia d'amore.

Il significato di Bianca Luce Nera

"Bianca Luce Nera" è un brano che non ha paura di apparire in tutte le sue distorsioni punk che poco c'entrerebbero con il liscio e la musica da balera. E invece gli Extraliscio, ma soprattutto Mirco Mariani, dimostrano che non si deve inseguire per forza una strada, e che c'è molta sperimentazione dietro il proprio lavoro. Il brano presentato al Festival di Sanremo 2021, che ha dovuto convincere il direttore artistico Amadeus, è una chiara dichiarazione d'amore in cui l'alternanza tra bianco e nero nel testo, si riproduce anche nei vari mood e sonorità del brano. Ritorna il tema delle rotazioni e dei cambiamenti, in un mondo liquido in perenne cambiamento. Il tema dell'amore e della cura viene riprodotto anche attraverso delle metafore naturalistiche, come la rappresentazione del ragno ortica o della piantagione velenosa: un saliscendi emotivo che stimola ritmicamente il brano, che raggiunge il suo apice nel ritornello.

Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021

La transizione più naturale degli Extraliscio, dalla musica da balera alle influenze più rock e punk, si è avuta nel 2020 grazie al progetto "Punk da balera". Una dichiarazione d'intenti, più che un progetto, che però ha visto come protagonisti anche altri concorrenti attuali del Festival di Sanremo, come Lodo Guenzi e Orietta Berti nel brano "Merendine blu". Ciò che unisce la formazione ai Tre Allegri Ragazzi Morti e al suo frontman Davide Toffolo, come affermato da Mariani in un'intervista a Fanpage sono i tratti in comune nella scrittura di un brano, quasi di una filastrocca: "Li ho sempre visti vicini al mio modo di fare, questo creare melodie che sono cantilene, filastrocche, c'era qualcosa che mi legava a loro. Era un mio sogno di fare un brano insieme: e questo è un brano giusto, perché è black ma c'è della balera".