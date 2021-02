A un anno dalla partecipazione a Sanremo con il brano "Sincero" con Morgan, con il conseguente abbandono del palco, Bugo ritorna all'Ariston per l'edizione 2021 del Festival. Questa volta Cristian Bugatti si presenta con "E invece sì", in cui il cantante sogna un mondo imperfetto, un mondo non illuminato come quello dello sport in cui Ronaldo diventa l'immagine da capovolgere, ma non è l'unica. Il senso di rivalsa, di riuscire a rendere possibile ciò che è impossibile ritorna in molte parti del brano, un senso di rinascita della propria volontà per inseguire sogni apparentemente lontani.

Il significato di E invece sì

Nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, la sua uscita durante l'esibizione del brano "Sincero" con Morgan, è stata una delle immagini più forti della kermesse musicale. Quest'anno Cristian Bugatti, in arte Bugo, ritorna con una consapevolezza ancora maggiore al Festival di Sanremo, presentando il brano "E invece sì". Un brano che anche avendo tratti indie, partendo dalla scrittura, ma anche nella melodia, l'artista ha voluto inserire nel repertorio della musica leggera italiana. "E invece sì" è un urlo contro l'establishment, è il racconto di qualcosa di impossibile che solo con la forza di volontà può essere raggiunto, come quando Bugo canta: "Scriverò il nostro nome sui portoni, anche se mi dici Cristian cresci stai su dritto. Grazie, ma io voglio immaginarmi che non ho sbagliato". La voglia di rivalsa musicale e personale è un altro tratto caratteristico del brano, così come un senso di nostalgia che accompagna molte canzoni del cantautore.

Bugo a Sanremo 2021

Dopo il grande successo nel 2020 con la pubblicazione dei brani "Sincero", con cui ha gareggiato al Festival di Sanremo 2020, e con "Mi manca", singolo di successo in collaborazione con Ermal Meta, Bugo arriva al suo secondo Festival di Sanremo con una consapevolezza forte. Come già annunciato durante l'intervista che ha rilasciato a Fanpage.it, lo spirito da esordiente non è sparito, ma continua a essere vivo in lui. Il cantante, originario di Rho, non si è fatto distrarre dalle polemiche avvenute lo scorso anno per il diverbio con Morgan, ma ha affermato di aver voluto presentare un singolo ad Amadeus senza pensare al resto. Una scelta giusta, visto che il direttore artistico di Sanremo lo ha voluto tra i 26 artisti big partecipanti.