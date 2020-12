Colapesce e Dimartino non avrebbero bisogno di presentazioni, se l'Italia non fosse un Paese che fatica a rendersi conto dei propri talenti anche quando li ha sotto agli occhi. Il duo farà parte dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2021, salendo sul palco dell'Ariston per la gara che si terrà dal 2 al 6 marzo. Colapesce Dimartino hanno pubblicato pochi mesi fa il loro primo album in due, "I mortali" considerato uno dei migliori pubblicato quest'anno in Italia.

Terza via al cantautorato

In un'intervista a Fanpage si sono definiti "una terza via al cantautorato polveroso e alla canzone che non dice niente, la canzone leggerissima insomma, esiste" e in effetti il loro è un pop che riesce a muoversi tra le sue varie anime. Presi singolarmente sono due dei cantautori italiani che hanno dato di più alla musica pop d'autore italiana di questi ultimi anni, con album che sono veri e propri cult per i tanti amanti della musica italiana. I due erano già in orbita Sanremo lo scorso anno, ma hanno dovuto aspettare qualche mese prima di riuscire a salire su quel palco.

Colapesce e Dimartino da solisti

In passato Colapesce, vero nome Lorenzo Urciullo, ha pubblicato tre album, il primo "Un meraviglioso declino" nel 2012, mentre del 2015 è "Egomostro", mentre l'ultimo da solista è "Infedele" nel 2017. Dimartino ha pubblicato nel 2010 Cara maestra abbiamo perso, nel 2012 "Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile", nel 2015 "Un paese ci vuole" e nel 2017 "Un mondo raro (con Fabrizio Cammarata)" mentre l'ultimo album, del 2019, è "Afrodite"