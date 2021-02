in foto: Coma_Cose (ph Mattia Guolo)

Uno dei migliori esperimenti dell'alternative pop italiano arriva per la prima volta al Festival di Sanremo 2021 con il brano "Fiamme negli occhi". I Coma_Cose, gruppo formato dalla coppia (anche nella vita reale) Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, aka California, dopo il successo del loro album d'esordio del 2019 "Hype Aura", si presentano al Festival di Sanremo con un brano di resistenza e condivisione. Un messaggio chiaro che parla dei momenti difficili all'interno di una coppia, che possono essere superati solo grazie alla pazienza, al voler rimanere assieme. Ma le fiamme negli occhi sono anche le ambizioni dei due artisti, che arrivati a questo punto, utilizzano la musica per esternare tutti i propri sentimenti più viscerali.

Il significato di Fiamme negli occhi

Dopo essere diventati un riferimento cardine del panorama cantautorale italiano in soli tre anni, i Coma_Cose si esibiscono sul palco dell'Ariston con il loro singolo "Fiamme negli occhi". Il brano, che racconta anche gli ultimi anni di vita della coppia, è un messaggio ma anche una dichiarazione d'intenti per il gruppo, che vuole raggiungere il successo senza scorciatoie e che vuole continuare a usare la musica come un proprio diario personale, svelando di volta in volta tutti i sentimenti più profondi. Ma non solo, perché "Fiamme negli occhi" è anche la rappresentazione di ciò che avviene in molte coppie, tante piccole immagini nel viaggio da percorrere, che riescono a trovare una funzione solo quando i due protagonisti della storia stanno insieme. L'immaginario visivo del brano ha tutti i tratti urban che caratterizzano la musica del gruppo, con ampi riferimenti culturali, dalla Venere di Milo alla natura selvaggia, un ingorgo di soluzioni che trovano una definizione solo nel loro insieme.

I Coma_Cose a Sanremo 2021

A soli tre anni dalla loro formazione, i Coma_Cose arrivano al Festival di Sanremo 2021 dopo l'esordio discografico nel 2019 con "Hype Aura", prodotto sotto etichetta Asian Fake e che ha portato la band alla risalta con una nuova concezione di alternative pop. Un progetto che è riuscito a trovare una sua identità attraverso la musica elettronica, ma anche il pop rap, due categorie in cui è possibile inserire la band. Nel 2020 hanno collaborato con Francesca Michielin nel progetto "Feat (Stato di natura)", con il brano "Riserva Naturale".