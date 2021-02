in foto: Fulminacci (foto di Sara Pellegrino)

"Una storia che mi è stata raccontata, in cui ho messo un po' di me": il brano "Santa Marinella" presentato dal suo autore, Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci. Il giovane cantautore romano esordisce al Festival di Sanremo con un brano che non ha l'esigenza di strafare per riuscire a raccogliere consensi, entrando e uscendo dall'ascolto sanremese con discreta facilità. Tante le aspettative su di lui, dopo la targa Tenco per la miglior opera prima nel 2019 con il suo progetto "La vita veramente". "Santa Marinella" è un brano in cui il cantante si nasconde, nei suoi impegni e nel suo umore altalenante, concentrato sul desiderio di scappare perché incompreso, sperando sempre che qualcuno lo venga a riprendere.

Il significato di Santa Marinella

Ha raccontato che la scrittura del brano "Santa Marinella" è stato una delle cose più difficili da fare, riuscire a mettere del proprio in una storia che gli è stata raccontata due anni fa. E ne ha messe di immagini sue Fulminacci nel brano presentato a Sanremo, come il racconto di una città, Roma, che lo accudisce come un bambino e lo vizia. La sua chitarra ancora una volta lo accompagna in questo viaggio, così sorprendente per un artista che non si sarebbe mai aspettato la partecipazione al Festival di Sanremo solo pochi mesi fa. L'amore è il protagonista della storia, un rapporto estemporaneo in cui gli incontri avvengono nei posti più impensabili, come il reparto dei superalcolici di un supermercato. Alla fine una sola richiesta: la voglia di leggerezza in un periodo in cui non ci sono finestre da aprire per respirare, in cui si viene soffocati da una routine di inquietudine.

Fulminacci a Sanremo 2021

In pochi si aspettavano la presenza alla 71° edizione del Festival di Sanremo da parte di Fulminacci, anche se è dall'ufficialità che la sua performance è una delle più attese tra i più giovani big in gara. Tutto merito dell'esplosione del 2019, in cui grazie al progetto "La vita veramente" si aggiudica la targa Tenco come miglior opera prima nel 2019 e premio MEI come miglior giovane dell'anno. Nel 2020 ha pubblicato due singoli, "Canguro" e "Un fatto tuo personale".