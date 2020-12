Giò Evan è una sorpresa tra i Big, nel senso che Giovanni Giancaspro, vero nome del cantautore e scrittore, è molto conosciuto per le sue poesie facili, ma un po' meno "nel giro" di quelli che una volta si chiamavano indipendenti. A differenza dei Coma_Cose, per dire, Evan è un nome un po' troppo poliedrico per essere bene inquadrato nel mondo della musica, benché possa vantare milioni di ascolti sia in streaming che su Youtube.

L'ultimo singolo è "Glenn Miller"

Poche settimane fa Evan ha pubblicato il suo ultimo singolo Glenn Miller, uscito lo scorso 6 novembre, una canzone in cui "il tema dell’improvvisazione tipico del mondo jazz è applicato al nostro vivere quotidiano. La pianificazione lascia il posto all’intuito riponendo fiducia per la vita stessa" come si legge nella nota di presentazione. La canzone arriva a qualche mese dall'uscita di "Regali fatti a mano" e del suo ultimo libro “I ricordi preziosi di Noah Gingols” uscito all'inizio di ottobre.

Un cult soprattutto per l'epoca social

"Improvvisare, viene dal latino IN/PROVISUS. Il non previsto, l'inaspettato, l'imprevedibile – dice Evan parlando dell'ultimo singolo -. L'improvvisazione, nel girone della musica si incarna sotto il nome del Jazz, da qui Glenn Miller, il primo disco d'oro della storia. Glenn Miller in questa canzone è l'archetipo del jazz, ovvero del vivere al volo, rappresenta il totale affidamento al nostro impeto intuitivo, la coraggiosa confidenza al miracolo". E proprio la scrittura, libri e poesie, sono il suo forte. Giò Evan è uno degli artisti che più in questi ulti i anni è riuscito a farsi valere in un mondo che ama le citazioni da pubblicare sui social. Poesie in bilico, frasi a effetto, un po' d'amore spesso tropo facile, ma che piace molto e lo ha portato a diventare un vero e proprio piccolo artista cult.