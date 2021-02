Per la cantante Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, si tratta del sesto Festival di Sanremo da concorrente. Questa volta partecipa con un brano scritto per lei dalla giovane cantautrice Ginevra Lubrano, "Glicine", un singolo che non tenta di portare una visione totalmente estranea alla musica di Noemi, ma che riadatta un pezzo pop contemporaneo a una delle voci più caratteristiche del panorama italiano. Un brano che parla d'amore e dei suoi toni più contrastanti, del senso di smarrimento e di come un abbraccio di notte risolve più problemi di quanto crea.

Il significato di Glicine

Non poteva che essere così il ritorno di Noemi al Festival di Sanremo: la cantante romana si presenterà sul palco dell'Ariston con il brano Glicine, scritto dalla giovane cantautrice Ginevra Lubrano. Il brano, un singolo pop contemporaneo che si adatta perfettamente al contesto del Festival, e la rinnovata verve autoriale, sembrano donare qualcosa in più alla cantante, che racconta una storia d'amore, in tutte le sue latitudini. Dai momenti tristi alla felicità del ricordo di qualche immagine assieme, Noemi canta una primavera che non vede da un po', una serenità persa che potrebbe essere riacquisita solo attraverso il calore di un abbraccio. Non è solo un partner a mancare, ma la vita che avevano condiviso, tra lunghi viaggi e attese estenuanti, trascorse in un mondo di cui non avevano motivo di aver paura.

Noemi a Sanremo 2021

Noemi ha preso parte a sei Festival di Sanremo: esordisce nel 2010 con il brano "Per tutta la vita" che le vale il premio Sanremo hit Award, mentre nel 2012 con la hit "Sono solo parole", si classifica al terzo posto. Poi nel 2014 si presenta con "Un uomo è un albero" e "Bagnati dal sole", mentre nel 2016 è "La borsa di una donna" il brano che le permette di partecipare alla 66° edizione del Festival di Sanremo. L'ultima volta nel 2018, quando si presentò all'Ariston con il brano "Non smettere mai di cercarmi", una canzone che replicò nella serata dei duetti con la cantautrice Paola Turci.