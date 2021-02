Ghemon, nome d'arte dell'irpino Gianluca Picariello, è stato uno degli artisti che in Italia ha sempre sperimentato, saltando dal rap al soul, dal pop al funk, un innovatore che forse si è visto riconosciuto meno di quello che ha donato alla musica italiana. Dopo l'esperienza sanremese dello scorso anno con l'inedito "Rose viola" e il duetto con Diodato e Roy Paci nel 2018 con il brano "Adesso", Ghemon ritorna al Festival di Sanremo con un senso di rivalsa innato, concentrato nel brano "Momento perfetto".

Il significato di Momento Perfetto

Ormai con sei dischi all'attivo, la carriera di Ghemon sarebbe dovuta essere tra le più brillanti nel mainstream italiano, un artista in grado di sconvolgere e sconvolgersi, lanciandosi nel rap ma con un'anima molto soul, sperimentando il funky, senza perdere di vista la propria essenza. Il tentativo di due anni fa con il singolo "Rose viola" non era stato valutato al meglio dalla giuria, che gli aveva assegnato un 12° posto finale. Risultato diverso sulle piattaforme streaming, con il video ufficiale che ha superato i sei milioni di visualizzazioni. Il senso di rivalsa del cantante irpino lo si può leggere benissimo nel brano presentato in questa edizione: "Momento perfetto". Un singolo in cui Ghemon racconta il suo percorso, un flusso di coscienza tra coloro che lo hanno tradito lasciandolo da solo con la propria musica. Dall'altro lato la rinascita, partendo proprio dal concetto di musica e tempo, in cui Ghemon identifica proprio in questo periodo il momento giusto per riprendersi tutto ciò che gli era stato negato.

Ghemon a Sanremo 2021

Ghemon è arrivato alla sua seconda presenza da concorrente del Festival di Sanremo, dopo che nel 2019 aveva raggiunto la 12° posizione con il singolo "Rose Viola", mentre l'anno prima era accorso nella serata duetti al fianco di Diodato e Roy Paci con il brano "Adesso". Nel frattempo, ha pubblicato lo scorso 24 aprile il suo ultimo progetto discografico "Scritto nelle stelle" che ha debuttato alla seconda posizione nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia e di cui è stata pubblicata pochi mesi fa una nuova versione, con Malika Ayane, di "Inguaribile romantico", mentre venerdì 19 marzo uscirà il nuovo album "E vissero feriti e contenti".