Il significato di Torno a te, la canzone di Random a Sanremo 2021

Dopo aver conquistato le classifiche musicali per due anni consecutivi con hit del calibro di “Chiasso” e “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, Random esordisce al Festival di Sanremo con il brano “Torno a te”. Un singolo molto emotivo, un racconto in cui l’amore diventa l’ancora a cui aggrapparsi in un periodo di confusione.