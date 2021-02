Dimenticare come forma di protezione e come riparo da una vita che ci costringe alla fretta. È il tema centrale della canzone di Francesco Renga "Quando trovo te", un brano che ripercorre tutti i piccoli momenti di una città che rinasce ogni mattina e che non ti dà la possibilità di riflettere su ciò che sta avvenendo intorno. Il singolo, scritto dallo stesso cantante insieme a Roberto Casalino e Dario Faini, gioca sulla metafora metropolitana dello scorrere del tempo senza che niente ci tocchi, contrapposto al momento di stupore e felicità che viene immortalato in quel ricordo felice nascosto in fondo al proprio cuore.

Il significato di Quando trovo te

La firma sul brano di Dario Faini, una delle figure fondamentali del pop italiano negli ultimi anni, è una garanzia sul lavoro costruito attorno a Francesco Renga, un brano pop contemporaneo in grado di inquadrare le sonorità del cantante, ponendolo al centro del progetto. Se gli archi iniziali possono far pensare a un brano pop classico, la costruzione testuale del brano racconta tutt'altro, una città in continuo movimento che combacia alla perfezione nel ritornello. Proprio nella descrizione della città e delle sue immagini, delicate ma spente, si può notare il contrasto emotivo con l'effetto sorpresa del ritornello, in cui il protagonista, rassegnato a un mondo in cui non riesce a trovare il suo equilibrio, ritrova nei suoi pensieri e nel suo cuore il ricordo che lo emoziona. Un'immagine che diventa desiderio, in grado di risollevarlo e di dargli gioia.

Francesco Renga a Sanremo 2021

Mancava dal palco dell'Ariston dal 2019, un tempo lungo per uno dei veterani della competizione. Dalla vittoria del 2005, con il brano "Angelo", è passata una vita per Francesco Renga, emozionato come non mai per la partecipazione: "Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo. Non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro. Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Dopo la partecipazione nel 2019 con il brano "Aspetto che torni", pubblicato nel suo ultimo album "L'altra metà", nel 2020 Francesco Renga è tornato in televisione, impegnato come di giurato d'eccezione insieme a J-Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone nella terza edizione del programma televisivo "All Together Now – La musica è cambiata".