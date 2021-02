Il titolo "Mai dire mai (La locura)" non è solo un chiaro riferimento alla sit-com italiana con protagonista Francesco Pannofino, ma un riferimento al fatto che il singolo e la serie tv parlino la stessa lingua. Una denuncia mascherata dall'arguta ironia delle due opere, ma che diventa molto più ficcante nel brano di Willie Peyote. L'artista torinese esordisce al Festival di Sanremo con un brano che denuncia il sistema discografico italiano, reo di aver creato delle marionette da vestire, dei trend da seguire e in cui l'aspetto contenutistico dei brani in tendenza potrebbe essere la prova più reale di questa accusa. La denuncia potrebbe essere letta su più livelli, un brano, quello di Willie Peyote, che punta al premio della critica.

Il testo di Mai dire mai (La locura)

di W. Peyote – C. Cavalieri D’Oro – D. G. Bestonzo – G. Petrelli

Ed. Sugarmusic/Turet/Gorilla Publishing

Milano – Torino

“Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte”

Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la band

Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men

Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020

Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi

C’è il coatto che parla alla pancia ma l’intellettuale è più snob

In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l’Italia è una grande sit-com

Sta roba che cinque anni fa era già vecchia ora sembra avanguardia e la chiamano It-pop

Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-tok

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Ora che sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand

Tutti ‘sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash

Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll?

Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile

Cosa ci vuole a decidere “tutta ‘sta roba c’ha rotto i coglioni?”

Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo ‘sti cazzi i milioni

“le brutte intenzioni…” che succede? Mi sono sbagliato

Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

(Mai dire mai) non so se mi piego non so se mi spezzo

(Mai dire mai) non so se mi spiego, dipende dal prezzo

(Mai dire mai) lo chiami futuro ma è solo progresso

(Mai dire mai) sembra il Medioevo più smart e più fashion

(Mai dire mai) se è vero che il fine giustifica il mezzo

(Mai dire mai) non dico il buongusto ma almeno il buonsenso

(Mai dire mai) ho visto di meglio, ho fatto di peggio

(Mai dire mai) ecco, tu dì un’altra palla se riesco palleggio

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Il significato di Mai dire mai (La locura)

Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, è uno degli artisti più interessanti della scena indie-rap italiana, un cantante in grado di pubblicare cinque dischi, tra cui "Iodegradabile", ultimo progetto che ha debuttato nella top cinque dei dischi più ascoltati e venduti in Italia, con i singoli estratti "La tua futura ex moglie", "Quando nessuno ti vede" e "Semaforo", oltre a fregiarsi della collaborazione con la star internazionale del reggae Shaggy nel brano "Algoritmo". Si presenta per la prima volta a Sanremo con il brano "Mai dire mai (la locura)", un titolo che si riferisce alla serie tv italiana Boris, con cui condivide il senso di denuncia verso il sistema italiano, criticato con sagace ironia. Infatti proprio nel brano ritroviamo chiari riferimenti alla scena trap in tendenza negli ultimi anni, una manica di marionette per l'artista torinese. Willie Peyote cerca di analizzare anche le nuove dinamiche del mondo discografico, tra l'influenza di TikTok e quella delle piattaforme di streaming digitali, dai social all'aspetto contenutistico dei brani. Una canzone che denuncia il sistema Italia e che potrebbe essere uno dei brani maggiormente candidati al premio della critica.

Willie Peyote a Sanremo 2021

Con cinque album all'attivo, Willie Peyote non si può affatto definire un esordiente della musica italiana, nonostante sia arrivato per la prima volta al Festival di Sanremo. Basti pensare al successo del suo ultimo album, pubblicato nel 2019, che ha debuttato nella top cinque dei dischi più venduti e ascoltati in Italia, ma anche alla collaborazione con la star internazionale del reggae "Shaggy", nel brano "Algoritmo". Nel 2020 invece, l'artista torinese ha pubblicato "La depressione è un periodo dell'anno", una fotografia degli ultimi 12 mesi, tra paure e preoccupazioni, in cui rientrano anche i temi dell'accusa sociale della nostra società.