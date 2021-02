Potrebbe essere la vera rivelazione di questa edizione del Festival di Sanremo Gaia Gozzi, cantautrice italo-brasiliana, alla prima apparizione sul palco dell'Ariston, ma già perfettamente inserita nel contesto televisivo grazie alla sua decisa presenza nei talent show. Prima X Factor, poi Amici di Maria De Filippi, hanno levigato uno dei migliori talenti dell'urban italiano, in grado di saltare dalle sonorità latin all'r&b, senza lasciare andare via un sano amore per il pop. Si presenta a questa edizione con il brano "Cuore amaro", e ci tiene a precisare che non è un pezzo d'amore, perché il cuore amaro è il suo. Un racconto del suo percorso professionale, che si trasforma ritmicamente, al punto da far venir voglia di ballare.

Il significato di Cuore amaro

Un trascorso talent di tutto rispetto, con la partecipazione sia ad Amici di Maria De Filippi, che a X Factor. Un progetto, "Nuova genesi", uscito nel 2020, e in grado di dire molto del percorso artistico di Gaia Gozzi, ma che al contempo lascia molte porte aperte, soprattutto per il suo inserimento nelle dinamiche latin-pop in Italia. La cantante di "Chega", che ha collezionato più di 30 milioni di ascolti su Spotify, si presenta al Festival di Sanremo 2021 con il singolo "Cuore amaro". Come ha tenuto a sottolineare, non si tratterà di un brano d'amore, perché il cuore amaro di cui parla la canzone è il suo. Un cuore che ha dovuto sopportare con pazienza il processo di crescita personale e musicale dell'artista, che vede la strada percorsa come la definizione di chi è diventata, ma soprattutto di cosa ha affrontato. Un flusso di immagini, in cui la città e i grattacieli diventano lo sfondo emotivo e in cui la sua voce sembra inserirsi perfettamente nella produzione di Giorgio Spredicato e Daniele Dezi, l'Orang3 senza Frenetik.

Gaia a Sanremo 2021

Gaia Gozzi arriva a Sanremo dopo un grande lavoro musicale, distribuito negli ultimi cinque anni, tra la doppia partecipazione ai talent, 2016 X Factor e nel 2019/2020 la vittoria di Amici di Maria De Filippi. Un percorso che ha visto poi nella pubblicazione di "Chega", brano in portoghese che rimanda alle sue origini brasiliane, il punto di svolta, un singolo in grado di raccogliere più di 30 milioni di ascolti su Spotify e di lanciarla nel mainstream italiano. A questo si aggiunge il lavoro prodotto con il suo primo album "Genesi", in versione digitale, e poi "Nuova genesi", la versione definitiva. Un'artista che potrebbe ulteriormente definire nuove latitudini del pop contemporaneo.