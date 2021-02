Ci eravamo lasciati a "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" nel 2018, l'ultima apparizione da concorrente al Festival di Sanremo di Max Gazzè, ma bisogna aggiornare il tabellino. Con questa partecipazione sul palco dell'Ariston, per l'artista romano siamo alla numero sei. Quest'anno si presenta con la Trifluoperazina Monstery Band, che lo accompagnerà nel brano ironico e tagliente "Il farmacista", un singolo provocatorio in cui vengono presi di mira i santoni, una rappresentazione che attacca anche la figura del soggetto che dichiara di avere la verità in tasca per ogni problema, decostruendo e irridendo la sua realtà.

Il significato di Il Farmacista

Al suo sesta apparizione al Festival di Sanremo, quest'anno Max Gazzè si presenta con la Trifluoperazina Monstery Band, portando il singolo "Il Farmacista". Il brano è un dialogo tra se stesso e la maschera della donna amata, in cui il cantante impersona un sedicente farmacista con una grande passione per la lingua italiana e per gli incastri linguistici, tra chitarre, basso e theremin. In un periodo di così grande confusione, "Il farmacista" irride la figura dell'uomo che in tasca ha la verità per ogni cosa, e ha la soluzione di tutti i mali che affliggono la donna. Per ogni tormento che l'attanaglia, il cantante ha pronto un rimedio di produzione personale, in cui l'elenco degli ingredienti nel testo tende a creare armonia con il sottofondo musicale che lo accompagna. Una fotografia ironica degli ultimi 12 mesi, la solita provocazione di Gazzè che anche quest'anno cerca di sorprendere il pubblico intero.

Max Gazzè a Sanremo 2021

Al Festival di Sanremo per la sesta volta negli ultimi 22 anni, ormai sembra passata una vita per Max Gazzè da quando esordì sul palco dell'Ariston, nella sezione Nuove Proposte, con il brano "Una musica può fare". Ci ritornerà poi l'anno dopo con il brano "Il timido ubriaco", che risulta anche il suo miglior piazzamento al Festival. Passano poi otto anni per Max Gazzè, che partecipa al Festival di Sanremo 2008 con il brano "Il solito sesso" e cinque anni dopo con i brani "Sotto casa" e "I tuoi maledettissimi impegni". L'ultima apparizione nel 2018, quando conquista il settimo posto con il brano "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno".