in foto: Coma_Cose (ph Mattia Guolo)

I Coma_Cose sono tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2021. Il duo composto da Fausto Lama e da California (coppia anche nella vita) sono una delle band più note nell'ambiente indipendente italiano, e in questi ultimi anni hanno costruito una base solida di fan, collaborando con tantissimi colleghi e pubblicando l'album "Hype Aura". Nonostante abbiano solo un album alle spalle la band che propone solitamente una miscela che travalica i generi, alternano rap, elettronica e rap.

"Parteciperemo a SANREMO 2021 con FIAMME NEGLI OCCHI, la nuova tappa di questo viaggio infinito – dicono i due musicisti commentando per la prima volta la partecipazione al Festival -. ‘O la va o la spacca' ci siamo detti dal bancone di quel negozio in cui facevamo i commessi, alza e abbassa la serranda, tutti i giorni. Ci siamo licenziati in primavera, credendo nell’estate che sarebbe venuta. Poi “Inverno Ticinese”, quella tappa del viaggio che ti cambia soprattutto perché regala nuovi compagni e amici che camminano con te. I primissimi fra voi li abbiamo conosciuti lì, a pochi passi da quelle colonne che sai. Al centro di tutto c’è sempre stata la necessità di raccontare i nostri sentimenti senza compromessi, creare un diario personale in cui tanti potessero leggersi. Oggi siamo due persone molto diverse. Siamo due amici e una coppia, siamo la felicità di condividere tutto con la persona che abbiamo scelto. Oggi ci tremano le gambe ma rimangono le FIAMME NEGLI OCCHI. Sanremo è una vetrina enorme, vogliamo mostrare la nostra musica, con tutte le gioie e i drammi da cui nasce. Canteremo su quel palco per noi e voi, per quelli che inseguono il proprio sogno senza scorciatoie. Facciamo come fosse un bellissimo concerto, che se alzate le mani vi vediamo da lontano".

I due sono conosciuti anche per la loro enorme attenzione ai testi, alla capacità di giocare con le parole, usare tantissimi calmbour e giochi di parole varie (provate a leggere bene il titolo dell'album e avrete un nascosto "hai paura", ma scovare i loro giochi di parole è sempre molto interessante. I due, poi, sono amanti del cantautorato italiano, citando più o meno esplicitamente alcuni tra gli artisti che hanno segnato la musica italiana.

Oltre alle citazioni di De Gregori, la band è amata anche per un omaggio esplicito a Lucio Battisti e alla sua "Anima Latina" che è diventata "Anima lattina" declinava nelle loro sonorità il loro enorme amore per il cantautorato classico. Cosa suoneranno al Festival di Sanremo è difficile immaginarlo, nel loro album "si trovano un gamma di suoni che coniugano downtempo e psichedelie beatleasiane, sfrontatezza post punk e citazioni dal cantautorato italiano classico, ma soprattutto l'immediatezza del linguaggio rap".