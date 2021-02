A tre anni dalla partecipazione fortunata con "Una vita in vacanza", che valse a Lo Stato Sociale il secondo posto finale, il gruppo ritorna protagonista in questa edizione del Festival di Sanremo con il brano "Combat pop", una canzone che trasuda energia, unito a un testo che impone una riflessione sulla direzione musicale intrapresa nello stivale, un messaggio contro il capitalismo dell'industria musicale. E poi un continuo saliscendi, tra lezioni di stile, le buone maniere a cui si contrappone l'immagine del cantautore triste, in un climax ascendente che trova poi la sua esplosione nel ritornello. Un brano rock, punk nell'anima, molto Lo Stato Sociale.

Il significato di Combat Pop

Sono ritornati e lo hanno fatto nella loro maniera. A tre anni dal sorprendente secondo posto al Festival di Sanremo con il brano "Una vita in vacanza", una hit in grado di travalicare l'avventura sanremese, collezionando più di 23 milioni di ascolti, Lo Stato Sociale ritorna con la solita carica in "Combat pop". Il brano fotografa il momento attuale del mercato discografico italiano, in tutte le sue rotture, in tutte le sue immagini deformate. Il gruppo chiede al pubblico che ascolta quali sono i motivi per cui ci siamo ritrovati in questa situazione, ferma, alcune volte trainata dalla pubblicità, da tutto ciò che non è musica. "Combat pop" denuncia un sistema con arguzia e simpatia, che può essere anche estratto dal contesto musicale, e può descrivere la situazione italiana in generale.

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021

Nel 2018 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano "Una vita in vacanza". Il singolo raggiunge la fase finale della competizione canora, raggiungendo poi la seconda posizione, superati solo della coppia Fabrizio Moro ed Ermal Meta, che vincono con "Non mi avete fatto niente". La particolarità dell'esibizione, che vide protagonista la 83enne ballerina britannica Paddy Jones, in coppia con Nico Espinosa, fornirà al Festival il motivo per chiamarli solo un anno più tardi. Infatti nel 2019 ritornano nella serata finale del Festival, esibendosi con l'attore Renato Pozzetto in "E la vita, la vita", un brano diventato un classico del duo comico lombardo Cochi e Renato. L'esibizione avvenne all'esterno dell'Ariston.