A 18 anni si è presa prima la scena rap italiana, collaborando nei migliori dischi rap e con i migliori producer (leggasi "Persona" di Marracash), adesso Sanremo può essere la vetrina perfetta per la giovane Francesca Calearo, in arte Madame. Al suo esordio nella kermesse musicale, Madame si presenta con il brano "Voce", che come definisce nella presentazione "parla della ricerca della propria voce quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare se stessi". Un singolo in cui Madame raccoglie le sonorità rap che le appartengono, in una veste dark per l'occasione.

Il significato di Voce

Gli ultimi tre anni di Madame sono uno degli esperimenti musicali più incredibili che abbiano coinvolto l'universo rap italiano, una vastità artistica, musicale e vocale che è riuscita a irrompere in un mercato prettamente maschile. Lo ha fatto dimostrando di poter essere al piano di sopra, collaborando nei dischi dei migliori rapper e producer italiani, sempre con il suo stile, risultando profonda quanto vera. Esordisce al Festival di Sanremo appena maggiorenne e canta "Voce", un brano che tende a definire se stessa e la sua personalità in un mondo caotico, troppo veloce. Ma la voce diventa anche un lascito, una testimonianza della propria esistenza, un ricordo da mantenere e trasmettere tra 100 anni. E poi la ricerca di se stessi in ogni angolo, per cercare la propria definizione, la propria identità. Un brano che scava a fondo senza aver paura di farlo, mostrando immagini personali mascherate dai concetti.

Madame a Sanremo 2021

Solo negli ultimi mesi Madame ha collaborato con Chris Nolan, insieme ad Aiello, Tedua e Birthh nel brano "Euforia", è entrata in uno dei dischi più importanti dei primi mesi del 2021 come "Obe" di Mace nel brano "Acqua" con Rkomi, e infine ha anche pubblicato uno dei primi singoli estratti dal suo primo disco ufficiale: "Il mio amico" con Fabri Fibra, volato in testa all'airplay radiofonico. Un incredibile percorso che porta la 18enne vicentina a essere una delle voci più interessanti del panorama italiano, in grado di adattarsi ad ogni contesto. Adesso sarà il Festival a poter dare il giudizio popolare sul suo operato.