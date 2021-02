Solo poche settimane fa, la partecipazione di Francesca Michielin e Fedez sembrava essere sospesa in un limbo, in attesa di un giudizio in merito all'esclusione o meno del brano, dopo che l'artista milanese aveva spoilerato pochi secondi del singolo sul web. E invece "Chiamami per nome" è il brano presentato dalla coppia di cantanti al Festival di Sanremo 2021, un singolo che parla d'amore e lo fa con un trasporto particolare. Il simbolo di una rinascita che vede l'ennesima collaborazione nel tempo tra i due artisti, che dopo aver cantato assieme in "Magnifico" e il "Cigno nero", provano la scalata al Festival. Prima volta per Fedez, mentre per Michielin è la seconda esibizione da concorrente all'Ariston, dopo aver sfiorato la vittoria nel 2016 con il brano "Nessun grado di separazione", che raggiunse il secondo posto.

Il significato di Chiamami per nome

"Chiamami per nome" è il brano scelto per Sanremo da parte dei due artisti, che dopo aver collaborato in passato su due brani come "Magnifico" e il "Cigno nero", tentano la scalata sanremese con un pezzo d'amore. Come anticipato dalla stessa Michielin durante la presentazione del brano: "È un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale: una canzone d’amore, sì, ma anche universale, che ognuno può declinare un po’ come vuole". Ma l'amore è solamente una cornice in cui posizionare il brano, un sentimento che non abbraccia solamente le persone, ma anche la propria crescita, come spiega il ritornello: "Chiamami per nome solo quando avrò perso le parole, so che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola". Il brano, in prima battuta scritto da Fedez e Francesca Michielin, ha avuto poi la collaborazione di artisti come Dargen D'Amico, Alessandro Raina e Davide Simonetta, ma anche Mahmood.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021

L'annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 per la coppia Fedez-Francesca Michielin non ha destato poca sorpresa, soprattutto con il rapper milanese che non era mai stato vicino all'ambiente sanremese, soprattutto in passato. A incappare il percorso di avvicinamento al Festival è stato proprio Fedez, che alcune settimane fa ha pubblicato pochi secondi del brano "Chiamami per nome" sui social, un passo che sarebbe potuto costare molto caro alla coppia, forse l'esclusione. Così non è stato e infatti arriva la seconda partecipazione al Festival anche per Francesca Michielin, dopo la partecipazione nel 2016. Allora la concorrente cantò "Nessun grado di separazione", un brano che conquistò la kermesse, fermandosi solo in finale contro gli Stadio, che vinsero l'edizione.