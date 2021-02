Arrivato al sesto festival di Sanremo, dopo i primi due con gli Ameba4 e La Fame di Camilla tra i giovani, Ermal Metà è uno dei protagonisti della manifestazione canora con il brano "Un milione di cose da dirti". Non una rivoluzione musicale per il cantante, che accompagnato dal piano e da alcuni accenni di theremin, racconta il principio della scoperta della persona che abbiamo a fianco, piccoli passi di un lungo viaggio, che ci riconnettono con la natura. La descrizione dei posti, dello stato naturale delle cose in cui l'uomo è felice, la spensieratezza di non dover parlare per riconoscere la serenità: il brano di Ermal Meta è una canzone d'amore alla vita.

Il significato di Un milione di cose da dirti

Dopo l'ufficialità della sua sesta presenza al Festival di Sanremo, durante un'intervista a Fanpage.it, aveva affermato che la voglia di ritornare a suonare su un palco lo eccitava, ancora di più quello dell'Ariston: "Presentare a un pubblico così vasto le cose nuove su cui stai lavorando è importante. Il festival è un punto di passaggio, di partenza". Prima dell'uscita del suo prossimo album "Tribù Urbana" pubblicato il prossimo 12 marzo, Ermal Meta ha voluto raccogliere una semplice canzone d'amore, pochi accordi di piano accompagnati dai suoni elettronici del theremin. Un viaggio che ha l'amore al centro del suo racconto, un sentimento che però riparte dalla natura, dalla descrizione di alcune immagini come le stelle scampate al mattino. Ma per quante le parole possono narrare la felicità, è proprio il non dover avere la necessità di rivelare un milione di cose, a descrivere appieno la serenità della vita di coppia, che annega in un mare di giorni felici.

Ermal Meta a Sanremo 2021

Con "Un milione di cose da dirti", Ermal Meta diventa uno degli artisti con il maggior numero di partecipazioni alla kermesse musicale con sei apparizioni. Dopo le prime due nella sezione giovani, in cui si presentò prima con gli Ameba4 e poi con La fame di Camilla, il cantante ha impressionato nel 2018, quando insieme a Fabrizio Moro vinse il Festival con il brano "Non mi avete fatto niente". Nel frattempo è in uscita il prossimo 12 marzo con il suo prossimo album "Tribù Urbana", in cui oltre a essere contenuto il brano in concorso al Festival, ci sarà anche "No satisfaction", pubblicato lo scorso 15 gennaio.