Sono stati annunciati i 26 cantanti Big della prossima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo all'Ariston. Nella serata AmaSanremo, in onda su Rai1, in cui si decidono le sorti dei Giovani che accederanno alla settantunesima edizione della kermesse musicale, il presentatore e direttore artistico ha annunciato anche i nomi dei cantanti che si sfideranno nella gara dei Big.

Francesco Renga – Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi Gaia – Cuore Amaro Irama – La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella Madame– Voce Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Gli ultimi vincitori di Sanremo

Chi parteciperà all'edizione dovrà fare i conti con un passato recente che ha visto uscire dal festival artisti come Francesco Gabbani, che dopo la vittoria tra i giovani bissò l'anno successivo con la vittoria tra i Big con "Occidentali's Karma", ma anche artisti come Mahmood che con "Soldi" ha conquistato non solo l'Italia ma anche l'Europa, Diodato, vincitore dell'edizione 2020 o artisti come Ermal Meta che dopo il buon riscontro tra i Giovani ha vinto il festival con Fabrizio Moro, e Ultimo che ha vinto tra i giovani, si è classificato al secondo posto dietro Mahmood, appunto, ma che ha conquistato un successo incredibile nel paese, con tour sold out nei Palazzetti e quello negli stadi rinviato a causa del Covid.

Esclusione di Morgan, Amadeus spiega i motivi

La finale di Sanremo Giovani è stata logicamente condizionata dal caso Morgan, escluso a poche ore dall'inizio della trasmissione per comportamento scorretto, dopo le proteste mosse nei confronti dell'organizzazione, per essere stato escluso proprio dai 26 Big del Festival di Sanremo 2021. Il conduttore, in apertura di puntata, ha letto il comunicato reso pubblico dall'organizzazione, in cui si spieganole ragioni dell'esclusione di Morgan da Sanremo Giovani.