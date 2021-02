in foto: Maneskin (ph Francis Delacroix)

I Maneskin sono la band che debutterà sul palco di Sanremo 2021 tra i 26 Big in gara con il brano "Zitti e buoni". Il gruppo di Roma, formato nel 2015, ha trovato il successo grazie alla partecipazione ad X Factor del 2017. Il primo album trainato dal singolo "Torna a casa" li ha lanciati nel panorama della musica italiana grazie all'ormai nota figura di Marlena. Loro sono Damiano il cantante, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria. Da allora i Maneskin (letteralmente in danese "chiaro di luna") hanno conquistato 16 dischi di platino, 5 dischi d'oro e hanno collezionato oltre sessanta date sold out in Italia e in Europa. Dal loro primo singolo "Chosen", presentato ad X Factor, seguito da "Il ballo della vita". Ad ottobre 2020 hanno pubblicato il loro ultimo singolo "Vent'anni", con una campagna fotografica che ha fatto parecchio discutere.

Chi è Damiano David

Damiano David, frontman dei Maneskin, nasce a Roma nel 1999. Ben presto, dopo due bocciature, decide di dedicarsi interamente alla sua carriera nella musica, lasciando il liceo classico nel 2014. Dallo stile "fashion gipsy" come lui stesso ama definirlo, Damiano è il cantante del gruppo ed è proprio con la sua band che inizia a fare gavetta.

Chi è Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, nasce a Roma il 28 aprile del 2000. Nota anche con il soprannome "Vic", la bassista ha origini danesi. È lei infatti a proporre il nome del gruppo. Inizia a suonare la chitarra ad 8 anni, poi il basso. Frequenta il liceo scientifico Kennedy di Roma dove conosce il chitarrista Thomas Raggi. Dal loro lavoro musicale, nel 2015 nasce la band che avrebbe trovato il successo appena due anni dopo grazie al talent show di Sky.

Chi è Ethan Torchio

Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, nasce a Roma l'8 ottobre del 2000. Suo padre è un regista e per questo sviluppa sin da bambino il fascino per i set cinematografici e per la musica. Ethan ha raccontato di essersi unito alla band rispondendo ad un annuncio su Facebook, quando Damiano, Victoria e Thomas erano in cerca di un batterista. Si contraddistingue per il suo look che ricorda quello di un indiano d'America.

Chi è Thomas Raggi

Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, nasce a Roma il 18 gennaio del 2001. Studia musica fin da bambino, prima la chitarra classica poi quella elettrica. A 12 anni faceva parte di una band e conosceva già la futura collega Victoria: i due proseguono la loro amicizia anche durante gli anni del liceo Kennedy.