in foto: Aiello (ph Gabriele Gregis)

Aiello è il rapper di Cosenza che debutterà sul palco di Sanremo 2021 nella categoria Campioni con il brano "Ora", scritto e composto da lui. Per Antonio Aiello, questo il suo nome all'anagrafe, non è la prima volta che si presenta l'occasione del Festival. Nel 2011 aveva già partecipato alle audizioni per le Nuove Proposte non riuscendo però a classificarsi tra i finalisti. E è così che ha deciso di partire per l'Australia in cerca di nuove ispirazioni. Tornato in Italia, per lui è arrivato anche il successo: nel 2019 il suo brano "Arsenico" ottiene il disco di platino e l'anno seguente con "Vienimi (a ballare)" Aiello porta a casa il disco d'oro.

Chi è Antonio Aiello

in foto: Aiello (ph Gabriele Gregis)

Antonio Aiello è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Laureato in Scienze della Comunicazione con una laurea magistrale in Economia alla Luiss di Roma, Aiello si definisce un artigiano della musica. Da quando aveva 10 anni ha iniziato a studiare il piano forte e il violino.Poi è arrivato il canto, la scrittura dei testi e le prime esibizioni in pubblico. Per lui il palco di Sanremo è un traguardo particolarmente importante, visto che nel 2011 aveva già partecipato alle audizioni per la categoria Nuove proposte, senza riuscire però a qualificarsi tra i finalisti. Dopo la delusione incassata dal Festival ha deciso di partire per l'Australia in cerca di nuove ispirazioni e contaminazioni. Ha vissuto per alcuni mesi a Sydney unendosi ad una band del posto.

Il successo con Arsenico e Vienimi (a ballare)

Il 2011 è un anno chiave per Aiello. Non solo il tentativo di partecipare a Sanremo, ma anche l'uscita del suo primo singolo "Riparo". L'anno successivo ha debuttato in tv nel programma di Rai 1 di Maurizio Costanzo "Di che talento sei?", finalizzato alla presentazione di giovani proposte nel panorama della musica. Ma il successo arriva per lui soltanto nel 2019 con il brano "Arsenico" con il quale porta a casa il primo disco di platino con oltre 70.000 copie vendute. Di grande impatto, l'anno seguente, è stato il brano "Vienimi (a ballare)", certificato disco d'oro, incentrato sul genere urban e su sonorità che uniscono il Nordafrica, la Spagna e il Sud Italia. Di sé dice: "Sono un cantautore impegnato perché canto d'amore". Ospite di Maria De Filippi ad Amici 2020 inoltre, Aiello ha presentato il suo ultimo brano "Che canzone siamo".