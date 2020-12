I 6 Giovani che si sono aggiudicati AmaSanremo e la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 sono WrongOnYou, Greta Zuccoli, Gaudiano, Avincola, Folcast, Davide Shorty, Elena Faggi e i Dellai. A loro si aggiungono i due vincitori di Area Sanremo, che entrano ufficialmente a far parte del Festival di Sanremo 2021 che si terrà dal 2 al 6 marzo prossimo. La scelta è avvenuta durante la diretta di AmaSanremo andato in onda su Rai1, in una speciale serata dedicata al Festival. Da qualche anno, ormai, è stata istituita questa finestra dicembrina per dare uno spazio in più alle Nuove proposte che si giocano le proprie carte per potersi esibire sul palco dell'Ariston e vivere qualche giorno della luce di quel grande spettacolo che è Sanremo.

Chi sono i vincitori di Sanremo Giovani 2021

Ad aggiudicarsi la partecipazione all'edizione 2021 di Sanremo, quindi, sono WrongOnYou, Greta Zuccoli, Gaudiano, Avincola, Folcast, Davide Shorty, Elena Faggi e i Dellai. che potranno tentare di giocarsi le proprie carte il prossimo anno. Ecco i cantanti e le canzoni che ascolteremo a Sanremo Giovani:

WrongOnYou – “Lezioni di Volo”

– “Lezioni di Volo” Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

– “Ogni cosa sa di te” Gaudiano – “Polvere da sparo”

– “Polvere da sparo” Avincola – “Goal”

– “Goal” Folcast – “Scopriti”

– “Scopriti” Davide Shorty – “Regina”

I vincitori di Sanremo Giovani al concorso Area Sanremo 2020

Ai sei vincitori di AmaSanremo si aggiungono anche Elena Faggi e i Dellai, vincitori di Area Sanremo, così da formare gli 8 che cercheranno di bissare il successo del 2020 di Leo Gassmann. Le nuove proposte saranno protagonisti di tre delle cinque serate del Festival. Nelle prime due si sfideranno quattro alla volta e passeranno i due più votati di ciascuna serata, mentre durante la quarta serata, i quattro rimanenti si sfidano per l'elezione del vincitore, che sarà scelto dalla Giuria Demoscopica, dal pubblico tramite Televoto e dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web.