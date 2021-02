Elena Faggi è una delle artiste che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo 2021 con la canzone "Che ne so" nella sezione Nuove proposte. La cantante è arrivata negli otto finalisti del prossimo Festival grazie alla vittoria di Area Sanremo Tim 2020, trasmessa su Rai1 il 17 dicembre scorso, andata in onda in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, in occasione della Finale di Sanremo Giovani.

Chi è Elena Faggi

Nata a Forlì nel 2002, Elena Faggi compirà 18 anni pochi giorni prima della sua prima partecipazione al festival, il 22 febbraio. A livello artistico comincia la sua carriera studiando violino e danza, percorso a cui si aggiunge una formazione di musical e di canto. Artisticamente ha un doppio percorso, uno col fratello Francesco e uno da solista: col fratello ha partecipato a Italia’s Got Talent 2017 dove si sono esibiti con l'inedito "Could be forever", a cui sono seguiti i singoli "Il sole in un foglio", "Come volo" e "Christmas in a bottle", mentre da solista ha pubblicato le canzoni "Numb" e "Solo un brutto sogno". Sia lei che il fratello decidono di presentarsi ad Area Sanremo come solisti, con due pezzi prodotti proprio da Francesco, ma sarà lei ad avere la meglio su oltre 400 partecipanti, grazie a "Che ne so".

Elena Faggi a Sanremo 2021 canta "Che ne so"

"Che ne so" è la canzone con cui la cantante salirà sul palco del Festival di Sanremo, con un testo e la musica scritta da lei e arrangiata, appunto, dal fratello. La cantante ha spiegato così la canzone con cui salirà sul palco dell'Ariston: "Il brano parla di quella fase dell'innamoramento in cui non si sa se si è ricambiati, quando siamo soliti farci i nostri "film mentali" e viaggiare tra illusioni e dubbi. Ho scritto ‘Che ne so' poco prima delle settimane che hanno preceduto il lockdown di marzo 2020, nel periodo in cui la scuola era come in “pausa”, in attesa di capire come sarebbe cambiato tutto. Ho avuto più tempo per pensare, scrivere e ho raccontato una mia esperienza che penso alla fine possa riguardare tante persone. Può capitare a tutti di iniziare a provare qualcosa per qualcuno, non sapendo se si è ricambiati e vivendo un continuo altalenarsi di emozioni e di pensieri e, a volte, è proprio quella persona a confonderci, a continuare ad illuderci, magari neanche rendendosene conto.