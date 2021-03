Gaia Gozzi partecipa a Sanremo 2021 con il brano "Cuore Amaro" per la categoria Campioni. Si tratta della prima volta al Festival per la cantautrice italo brasiliana, già vincitrice di Amici 2019. Un successo che dal mondo dei talent l'ha portata fino al palco dell'Ariston, passando per le hit di successo "Coco Chanel" (disco d'Oro) e "Chega" (doppio disco di Platino). Il suo disco di inediti "Nuova Genesi" è in vetta alle classifiche.

Chi è Gaia Gozzi: da Amici a Sanremo passando per X Factor

Gaia Gozzi nasce a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997. Ha un legame molto stretto con la madre brasiliana, che abbiamo visto dietro le quinte durante le audizioni di X Factor 2016. Dalla mamma, un tempo ballerina, Gaia ha ereditato la passione per la musica e la creatività. Nata da padre italiano, produttore di biciclette, Gaia Gozzi (profilo Instagram ufficiale gaiaofficial) conserva la doppia nazionalità e ha due sorelle più piccole, Giorgia e Frida. Il successo alle Auditions di X Factor ha portato la giovane cantante, allora 18enne, dritta al secondo posto in classifica nella finale del talent.

La carriera di Gaia, da Chega e Coco Chanel

Dopo X Factor Gaia pubblica l'album New Dawns e Fotograms nel 2017. Dovrà aspettare la scuola di Amici di Maria De Filippi per far decollare la sua carriera che fino a quel momento si era riempita di "lavori del cavolo" tipo "Telemarketing: attaccavo alle 6.30 e via fino al pomeriggio. Ero all’assistenza clienti per Enel, Eni e altre aziende…" ha confessato al Corriere della Sera. Al talent Gaia propone i suoi due singoli "Chega", poi diventato doppio disco di platino, e "Fucsia", convincendo i giudici e il pubblico. A marzo 2020 Gaia presenta in streaming il suo ultimo album "Nuova Genesi", nel quale sono inclusi "Chega" e "Coco Chanel", altro brano di successo dalle atmosfere coinvolgenti e i ritmi latini.

Gaia Gozzi a Sanremo 2021

Gaia Gozzi è pronta a debuttare sul palco di Sanremo 2021. In occasione della 71esima edizione del Festival, dove concorre per la categoria Campioni, Gaia presenterà il brano dal titolo "Cuore Amaro", prodotto da Machweo e Simon Says. Musica e testo sono di Gaia Gozzi, Daniele Dezi, Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato. In occasione della finale di Sanremo Giovani lo scorso dicembre, Gaia aveva commentato con entusiasmo la sua prima partecipazione alla kermesse: "Sono veramente felice di essere qua, sono emozionata".