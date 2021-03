Ghemon, vero nome Giovanni Luca Picariello, è il rapper e cantautore di Avellino che sta per tornare sul palco del Festival di Sanremo 2021. Dopo il successo di "Un temporale", del suo ultimo album "Scritto nelle stelle", Ghemon tornerà a gareggiare per la seconda volta sul palco dell'Ariston. Per la categoria Campioni presenterà il brano "Momento perfetto". Per quanto riguarda la scelta del suo nome d'arte, Ghemon ha spigato di essersi ispirato al samurai Goemon, uno dei personaggi principali del cartone animato Lupin III.

La carriera musicale e la partecipazione a Sanremo

Con sei dischi all'attivo, "Scritto nelle stelle" è l'ultimo progetto discografico di Ghemon pubblicato ad aprile 2020 in pieno lockdown. Dal suo album è stato estratto il singolo "Inguaribile e romantico", che racconta un amore maturo e che il rapper ha scelto di rivisitare duettando con Malika Ayane: "Ho trovato una persona che oltre ad arricchire il brano l’ha capito, perché è un’adulta e sa come funzionano le relazioni", ha spiegato in un'intervista a Fanpage.it. Nel 2018 è stato ospite di Sanremo nella serata dei duetti e si è unito a Diodato e Roy Paci sulle note di "Adesso". Mentre l'anno successivo il suo inedito "Rose Viola" ha conquistato il disco d'oro. Classe 1995, per Ghemon il successo è arrivato grazie al primo album ufficiale "La rivincita dei buoni". A settembre del 2019 invece si è concluso il "Mezzanotte tour", che lo ha portato in giro per l'Italia per oltre due anni.

La vita privata di Ghemon

Il rapper Ghemon è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Giulia Diana, manager, appassionata di tattoo e vegana convinta, originaria di Latina “naturalizzata napoletana”. Si definisce così la compagna del rapper di Avellino, con il quale ha una storia d’amore ormai stabile. Giulia Diana e Ghemon si frequentano da diversi anni e il loro amore è sbocciato da una bella amicizia. “Era una delle mie migliori amiche, una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? ti amo anch’io'”.