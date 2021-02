in foto: Avincola (ph Matteo Casilli)

Avincola è uno degli otto Giovani che concorrerà per vincere al prossimo Festival di Sanremo 2021, seguendo le orme di Leo Gassman. Il cantautore romano porterà sul palco dell'Ariston la sua "Goal!", canzone che ha superato la selezione di Sanremo Giovani, conquistandosi un posto durante la serata AmaSanremo, in onda in diretta su Rai1 lo scorso dicembre. Il cantante, intanto, in attesa di gareggiare ha anche annunciato l'uscita del suo album, "Turisti", che anticiperà di pochi giorni il suo esordio sanremese.

Chi è Avincola

Il nome di Avincola non è sconosciuto a chi frequenta l'ambiente del cantautorato romano di cui è esponente. Nonostante la partecipazione tra le Nuove proposte del Festival, l'artista ha uyna carriera lunga qualche anno, a 21 anni pubblica l'Ep d'esordio, nel 2013 presenta il suo docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo Romano”., mentre l'anno successivo è la volta dell'album “Così canterò tra vent’anni” e l’anno seguente pubblica “KM28” (Helikonia). Gli ultimi anni, si legge nella biografia ufficiale, ha lavorato a un nuovo percorso musicale che si è concretizzato nell'uscita dei singoli "Tra poco" e "Un rider", mentre nel maggio 2020 pubblica il video di "Miami a Fregene", diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.

Avincola a Sanremo 2021 con la canzone "Goal"

Sul palco del Festival di Sanremo Avincola, quindi, si presenta con "Goal!", un brano che parla di sconfitte, rivincite, confronto con noi stessi e salvataggi al 90° minuto: "Quello di AVINCOLA è un goal che sogniamo in tanti. È quel sentimento di riscatto che inseguiamo tutti i giorni prendendo la rincorsa da lontano. E così Avincola ci canta tutto questo sotto la pioggia, in un campetto di calcio a 5 che potrebbe essere in qualsiasi quartiere, perché è proprio questa la forza del cantautore romano, cantare storie universali, capaci di una semplicità unica, che feriscono e guariscono ad ogni ascolto" si legge nella nota stampa.