in foto: Davide Shorty (ph Ambra Parola)

Davide Shorty parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove proposte con la canzone "Regina". In effetti fa un po' strano vedere un artista della carriera di Shorty tra le nuove proposte, ma il cantante e producer siciliano ha deciso di tentare una strada diversa, che passa dal teatro dell'Ariston dopo essere risultato uno dei vincitori di AmaSanremo, il programma andato in onda in diretta su Rai1 lo scorso dicembre. Sul palco dell'Ariston Shorty porterà sicuramente un po' di qualità, quella che gli ha permesso di affermarsi tra i giovani più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo.

Chi è Davide Shorty

Davide Shorty ha trovato una grande popolarità grazie alla partecipazione a X Factor nel 2016, la nona edizione, in cui si piazzò al terzo posto, ma era già da tempo che il cantante bazzicava il mondo della musica, mescolando la sua anima e voce soul alla contaminazione di jazz e rap e dopo un periodo siciliano, nel 2010 si trasferisce a Londra e fonda i Retrospective For Love. Nel 2016 è in Italia per il talent e dopo la fine di quell'esperienza firma per la Macro Beats, etichetta indipendente italiane tra le più attente a quelle sonorità, che gli pubblica "Straniero" a cui segue, nel 2019 l'album "Terapia di gruppo" assieme ai Funk Shui Project, portandolo a esibirsi in Italia e nel mondo e proseguendo la sua idea di contaminazione e musica. Nel 2019 è la volta de "La soluzione" sempre assieme ai Funk Shui Project, ma anche della collaborazione con Daniele Silvestri in "Tempi modesti" e con Elio con cui esce "Canti Ancora?!".

Davide Shorty a Sanremo 2021 canta "Regina"

A Sanremo Shorty arriva con un pezzo elegante – prodotto da Tommaso Colliva -, che mescola soul, funk, pop e rap, con una caratteristica unica che è la sua voce soul, appunto, che sarà senza dubbio apprezzatissima su quel palco: "‘REGINA' è una canzone d'amore che racconta la storia di una giovane donna che si fa forza di fronte ai traumi e gli ostacoli che la vita le ha posto – e le pone – davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound – dal rap al soul, dal funk alla tradizione cantautorale italiana – ci ricorda che la vita ci coglie sempre di sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e amare la nostra stessa bellezza, l'universo ci darà, in un modo o nell'altro, le risposte giuste" come ha spiegato lo stesso cantante.