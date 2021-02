È uno dei 26 Big in gara nella 71esima edizione del Festival di Sanremo, seppur giovanissimo, Random si presenta già come uno dei talenti musicali della scena rap italiana. All'Ariston porterà il suo singolo "Torno a te", ma in questi mesi è riuscito farsi conoscere per la sua musica, tanto che il singolo "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa" ha raggiunto su Youtube circa 12 milioni e mezzo di visualizzazioni. La sua carriera nella musica è iniziata solo da qualche anno, ma già si è rivelata promettente, come raccontiamo qui di seguito.

Chi è Random

Random è il nome d'arte di Emanuele Caso, classe 2001, infatti ha solo 19 anni, ed è nato a Massa di Somma in provincia di Napoli, ma cresciuto a Riccione, dove si è trasferito con la famiglia quando aveva appena due anni. Attualmente è uno dei talenti emergenti della scena rap italiana e si è già conquistato le classifiche di Spotify con alcuni singoli che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni su YouTube, raggiungendo dei numeri incoraggianti per un ragazzo alle prime armi, seppur con tanta passione. Sarà, però, la collaborazione il produttore Zenit a regalargli notorietà. Sin da quando era appena un ragazzino, infatti, il rap è stato la sua forma di espressione artistica, scriveva e si cimentava nel freestyle e incideva anche qualche canzone, ma non era riuscito ad emergere a pieno.

La carriera musicale dagli inizi alla hit Chiasso

Il lavoro con Zenit porta alla realizzazione dell'album Giovane Oro, che gli regala le prime soddisfazioni nel 2018. Ma deciso a mettersi in gioco e a sperimentare sempre più il suo talento, Random decide di allontanarsi dall'uso dell'autotune e di dedicarsi alla musica senza questo supporto, è così che nasce Chiasso. Il brano gli frutta un certo successo, soprattutto su Spotify, ed è così che la sua carriera ha una sterzata davvero significativa. Nell'ottobre del 2019 pubblica un nuovo singolo, Rossetto, che è tra i pezzi più ascoltati tanto da farsi guadagnare il titolo di Arista del mese per Mtv. Ultimamente, poi, il giovanissimo rapper ha avuto una grande opportunità realizzando il suo nuovo singolo, dal titolo Marionette, insieme a Carl Brave. Anche con questa nuova canzone, il rapper di origine campana, ma dal cuore romagnolo, conquisterà il suo pubblico che più passa il tempo più cresce, aumentando i numeri della sua fanbase da Youtube a Tik Tok ai social più conosciuti tra i giovanissimi.

Random a Sanremo 2021 dopo Amici Speciali

Se il nome di questo giovanissimo rapper non ci è del tutto sconosciuto è anche perché ha partecipato alla scorsa edizione di Amici Speciali. Come lui stesso ha raccontato nel corso della trasmissione, più volte aveva tentato di entrare nel talent di Maria De Filippi, ma senza successo. Una volta entrato come partecipante, seppur già noto, Random ha avuto modo di esibirsi e farsi conoscere anche al pubblico televisivo che, senza dubbio, gli ha regalato ulteriore notorietà.