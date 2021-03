Fulminacci è il cantautore romano tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021, con il singolo Santa Marinella. Nato nella Capitale il 12 settembre 1997, Filippo Uttinacci (questo il suo vero nome) ha esordito nel panorama della musica con il suo primo album pubblicato nel 2019, e ancora prima, ha debuttato con singoli di successo come "Borghese in borghese", "La vita veramente" e "Una sera". Inoltre Fulminacci ha preso parte come attore al film "Fammi parlare", al videoclip "In my mind" per la serie tv "Immaturi" e in alcuni cortometraggi. Infine ha da poco lanciato il suo nuovo singolo "Un fatto tuo personale", che insieme a "Canguro" anticipa l'uscita del suo secondo album nel 2021.

Con la sua musica Fulminacci apre le porte del suo mondo personale, ricco di interrogativi sulla realtà. Ama i Beatles, il cantautorato italiano anni 7o e 80 e Billie Eilish. È espressione della sua modernità. Una volta scoperto il suo talento per la musica, Fulminacci (un nome nato per caso, accorpando nome e cognome) ha portato a casa le prime soddisfazioni.

Nel 2019 ha ottenuto la Targa Tenco per la miglior opera prima e il Premio M.E.I. come miglior emergente dell'anno. In seguito l'abbiamo visto aprire il concerto di Gazzelle al Forum di Milano e salire sul palco del Concertone del Primo Maggio del 2019 a Roma.

Ora Fulminacci si prepara ad un grande passo, calcare un palco molto più importante, quello del Festival di Sanremo, al via il 2 marzo 2021, dove porterà il brano dal titolo Santa Marinella. Un vero e proprio sogno per il cantautore romano che ha raccontato di aver iniziato a suonare la chitarra da bambino, guardando School of Rock.

Filippo Uttinacci si definisce un ragazzo normale, di 24 anni, nulla a che vedere con l'ideale della rockstar. Sulla sua vita privata infatti è molto riservato e sul suo profilo Instagram nessuno scatto tradisce una possibile relazione sentimentale. Ma chissà, il suo futuro successo a Sanremo potrebbe accendere i riflettori sulla sua vita privata.