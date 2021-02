in foto: Gaudiano (ph Claudia Pajewski)

Gaudiano è uno degli artisti che quest'anno si esibirà nella categoria Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo con la canzone "Polvere da sparo". Il cantautore ha conquistato l'accesso all'esibizione sul palco dell'Ariston risultando tra i vincitori di AmaSanremo, il programma in onda lo scorso dicembre su Rai1, da cui sono usciti alcuni dei partecipanti alla finalissima dei Giovani. Il cantautore pugliese ha conquistato la possibilità di partecipare alla kermesse grazie alla sua canzone "Polvere da sparo", dedicata al padre, che gli ha permesso di battere la concorrenza di oltre 900 canzoni.

Chi è Gaudiano

Gaudiano è il cognome di Luca, artista foggiano classe '91, iniziato alla musica proprio dal padre ingegnere, come si legge nella sua biografia, in cui si legge della chitarra regalatagli per il suo quindicesimo compleanno. Finite le superiori, Gaudiano si è spostato a Roma per approfondire gli studi musicali, riuscendo a ritagliarsi uno spazio in ambito di teatro musica. Gli ultimi anni li ha passati al fianco del padre, malato di tumore al cervello, esperienza che lo porta a definirsi "un reduce di guerra salvato dalla musica". Dopo la scomparsa del padre si trasferisce a Milano, debuttando nel settembre del 2020 con il singolo "Le cose inutili", scritto durante il lockdown e lato A di un disco che vede sull'altro lato "Acqua per occhi rossi".

Gaudiano a Sanremo 2021 canta "Polvere da sparo"

Il cantante sarà per la prima volta sul palco dell'Ariston, esordio di fuoco per un artista che è ancora alle prime armi, ma che è riuscito a conquistare i cuori dei giudici e del conduttore e direttore artistico Amadeus. E lo ha fatto con una canzone che è una parabola nel dolore, ma raccontata con un uptempo: "Polvere da sparo è la canzone che non avrei mai voluto scrivere. Il 28 marzo 2019 è venuto a mancare il mio papà. E questa canzone è il prodotto di tutte le riflessioni che ancora oggi mi accompagnano e mi aiutano nella medicazione quotidiana di questa ferita. Credevo di non essere allʼaltezza del dolore che provo, invece poi ho trovato le parole o forse loro hanno trovato me". Il cantante ha anche annunciato i primi due live: il 21 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 25 novembre al Largo Venue di Roma.