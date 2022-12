Passano gli anni e i trend, ma vince sempre Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta, per il secondo anno consecutivo, è l’artista più ascoltato in Italia su Spotify: il premio 2022 arriva a due anni dal suo ultimo album “Famoso”.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta 2022, foto di Lorenzo Villa

Sfera Ebbasta, ancora una volta, è l'artista più ascoltato in Italia: la rivelazione arriva dagli Spotify Wrapped e raccontano di un bis dell'artista di Cinisello, in un anno in cui non ha pubblicato un album ufficiale, ma solo un Ep estivo con il produttore giamaicano Rvssian, legato a doppio filo con un ascolto più esterofilo, per suoni e collaborazioni. Sfera Ebbasta vince, anche in un momento in cui il movimento post-2016 sembra essere caduto in disgrazia, e i player d'allora sono rimasti bloccati in un limbo temporale, tra ciò che sono stati e ciò che vorrebbero diventare. Sfera Ebbasta vince a fari spenti, accumulando l'ennesimo premio di una carriera da Re Mida, soprattutto dal punto di vista numerico d'ascolti e d'influenza nelle collaborazioni: il 2022 è stato l'anno dei featuring nei progetti altrui, e non c'è nemmeno bisogno di capire il motivo per cui i brani in cui lui è presente, sono i più ascoltati dei progetti.

A due anni da Famoso, ancora in testa alla classifica

Solo thasup, in questo momento, sta negando a Sfera Ebbasta la terza vittoria consecutiva come artista italiano più ascoltato su Spotify in Italia. Infatti, l'autore di "c@r@++ere s?ec!@le", anche grazie al successo del suo album d'esordio "23 6451", ha sfilato nel 2020 la corona al rapper di Cinisello, che il 20 novembre aveva pubblicato il suo ultimo progetto: "Famoso". A due anni di distanza, Sfera Ebbasta rimane ancora l'artista più ascoltato in Italia, tra i più coraggiosi a evolversi anche in altre direzioni, dopo che con "Rockstar", aveva portato gli Stati Uniti nel progetto, invitando Quavo, ex Migos, ma anche Tinie Tempah e Rich The Kid. In "Famoso", il terzetto composto da Future, Offset e soprattutto J Balvin, aveva alzato l'asticella della competizione: a questi si aggiungono Diplo, Steve Aoki e Lil Mosey. Il tutto, raccontato in un documentario sulla produzione del progetto "Famoso" su Amazon Prime: nel frattempo, il disco veniva pubblicato in collaborazione con Spotify in versione enhanced. Fino a quel momento, solo i BTS e Taylor Swift avevano tentato la strada del racconto personale attraverso la riproduzione del disco, con piccoli contenuti speciali.

Gli sfidanti del 2022

Il successo di "Famoso", trascinato dai cinque platini dell'album, ha permesso la vittoria anche nel 2021 di Sfera Ebbasta, che si è dovuto confrontare nel 2022 con molti progetti che avrebbero potuto togliergli la corona: da "Noi Loro e gli Altri" di fine 2021, a "Sirio" di Lazza, senza dimenticare "Dove volano le aquile" di Luché, "Gvesvs" di Gué, "Flop" di Salmo, "c@r@++ere s?ec!@le" di thasup, ma anche "Blu Celeste" di Blanco, "Disumano" di Fedez, "Io non ho paura" di Ernia, "Trenches Baby" di Rondodasosa e "Salvatore" di Paky. L'incredibile quantità di musica italiana pubblicata nel 2022, non ha però potuto prescindere dalla figura di Sfera Ebbasta: l'artista ha collaborato nell'album "X2" di Sick Luke, nella traccia più streammata, "Solite pare" con thasup, ma non solo.

Le collaborazioni da record

Sfera Ebbasta è presente anche in "Virus" di Noyz Narcos nel brano "Cry Later", in "Eclissi" di Gemitaiz nella traccia "Pornstar", ma soprattutto in tre album tra i più attesi del 2022: "Sirio" di Lazza, premiato anche come disco più ascoltato del 2022, "Milano Demons" di Shiva e "c@r@++ere s?ec!@le" di thasup. In "Sirio", la traccia "Piove", l'ultima a esser stata spoilerata dal rapper milanese, è la terza più streammata dopo "Panico" e "Uscito di galera", con oltre 44 milioni di ascolti. Al primo posto invece "S!r!", nell'album "c@r@++ere s?ec!@le" di thasup: il singolo ha superato da poche settimane i 60 milioni di ascolti. "Alleluia" invece, è la prima traccia non pubblicata come singolo del progetto, a registrare oltre un milione di ascolti nelle prime 24 ore dell'album di Shiva. A scanso di equivoci: quando si muove Sfera Ebbasta, non ci sono classifiche che tengano.

La comunicazione di Sfera Ebbasta, da Famoso a Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe

Come era stato per "Famoso", a cui erano stati integrati i passaggi del docu-film Amazon, ma anche del racconto via podcast del making-of del progetto, il team di comunicazione di Sfera Ebbasta ha creato un immaginario non solo musicale attorno al rapper di Cinisello. Tutto ciò è possibile osservarlo anche nella comunicazione che ha portato a "Italiano" la scorsa estate, in collaborazione con il producer giamaicano Rvssian. Prima dell'uscita del progetto, la sua partecipazione nel remix di "Hace Calor", registrato nei Quartieri Spagnoli a Napoli, con l'argentino Kaleb di Masi. Il suo "Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe", divenuto poi l'inno dell'estate 2022 italiana, soprattutto su TikTok, aveva creato una polarizzazione soprattutto su forum come "CMC", in cui si sono sprecati migliaia di meme con la strofa di Sfera Ebbasta.

Italiano, un progetto per il Nord e Sud America

Sull'onda di quel sentiment, è arrivato il tentativo "Italiano", esponendo il gimmick di Sfera Ebbasta a un pubblico latino e nord-americano che ha costruito la propria visione dell'Italia attraverso codici stereotipati di quel tipo. Il risultato? "Mamma mia" sfiora i 40 milioni di stream, e la titletrack, con video annesso, i 22 milioni: tutto questo per un disco in italiano, da distribuire in altri lidi. Non c'è più Gionata, come in "XDVR", "Sfera Ebbasta" e in alcuni episodi di "Rockstar": adesso Sfera Ebbasta è una multinazionale senza confini e lidi, destinato a espandersi sempre di più in Europa e in America Latina. E anche se oggi ci ritroviamo a raccontare questo nuovo episodio nel percorso del rapper di Cinisello, dobbiamo essere consapevoli che il prossimo progetto lo potrà portare versi altri lidi, il suo immaginario segue il postulato del chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.