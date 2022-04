Le critiche a Sfera Ebbasta per il nuovo video e il meme “Tanga in mezzo alle chiappe” Dopo “Famoso” nel 2020 e il trono degli stream nel 2021, Sfera sembra aver perso smalto e impazza il meme “tanga in mezzo alle chiappe” per il nuovo video.

Dopo essere stato sul trono nel 2021 in Italia per gli ascolti in streaming su Spotify, il sentiment nei confronti di Sfera Ebbasta sta cambiando, in negativo, mostrando alcune incrinature tra le mosse dell'artista e la scena nazionale che lo trascinato in questi anni. A fotografare il momento sono le immagini girate sui social del prossimo video del rapper di Cinisello, una collaborazione con il producer e rapper argentino Kaleb di Masi. I due sono stati ripresi a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, a girare il nuovo video, con sullo sfondo il murale di Maradona: a infastidire il pubblico, che non ha trattenuto l'ironia, alcune barre del rapper milanese. È diventato un meme in poche ore sui social la registrazione di Sfera Ebbasta mentre intona: "Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe".

Quella che potrebbe sembrare una barra goliardica, in un brano dai chiari tratti dance, come si riesce a comprendere almeno nei pochi secondi di video, registra anche un cambio di direzione negli ultimi anni del rapper. Basti pensare allo scorso inverno, quando il 21 novembre 2020 veniva pubblicato "Famoso", il suo ultimo progetto. Sfera Ebbasta, allontanandosi da quel filone pop-rap di "Rockstar", si lanciava in atmosfera latin, con un interprete come J Balvin a sostenerlo: non è un caso che "Baby" sia il brano più ascoltato del disco su Spotify con oltre 77 milioni di stream. Una decisione dalle chiare vedute commerciali, anche grazie a una platea d'ascolto latin, che ormai raccoglie quasi un quarto del pubblico musicale a livello mondiale. Un indizio potrebbero essere gli exploit negli ultimi anni di artisti come lo stesso J Balvin e Bad Bunny.

Il pubblico che ha sempre spinto Sfera Ebbasta, e lo dimostrano i numeri, sembra si stia allontanando dal personaggio, che continua a essere Re Mida per gli stream raccolti, ma non sembra avere più quella definizione artistica, una roccia a cui aggrapparsi nella propria narrazione. Sembra diventato un fenomeno pubblico prima che musicale, e lo si è visto anche negli ultimi giorni a Napoli durante la registrazione del video con l'artista argentino Kaleb di Masi: migliaia di persone ad accoglierlo e ad accompagnarlo tra le strade di Napoli, le critiche poi per il brano e per la totale lontananza dal personaggio di Diego Armando Maradona a Napoli. "Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe" è solo uno dei tanti claim musicali diventati meme, in cui si solleva il dibattito sul cambio di gimmick dell'artista di Cinisello.

Nel frattempo l'attesa per nuova musica da parte del rapper continua a rimanere alta, come la curiosità per quale sarà la sua prossima direzione musicale. Ciò che sembra naturale, anche osservando l'audience del pubblico che ha scoperto Sfera Ebbasta con "XDVR", è che il rapper stia cercando di abbracciare nuove fette di pubblico. La sua presenza nei ritornelli di alcuni dei dischi rap più venduti in Italia (anche grazie alla presenza di Sfera), come "Virus", "Madame", "X2" e "Il giorno in cui ho smesso di pensare", potrebbero raccontare anche la completa concentrazione della sua musica per altre piattaforme, oltre quella streaming, come TikTok. Per adesso rimangono le perplessità sul nuovo singolo, che sarà accompagnata necessariamente dall'ironia del meme "Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe".