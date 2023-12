Il 2023 su TikTok Italia: Annalisa domina con Mon Amour e Bellissima, Kolors terzi con Italodisco TikTok ha pubblicato la classifica dei brani più utilizzati in Italia sulla piattaforma nel 2023: in testa Annalisa con Bellissima e Mon Amour: sorpresa per Gué con Chico.

Siamo agli sgoccioli del 2023 e TikTok ha deciso di rendere noto come il mondo della musica italiana, ma non solo, abbia influenzato l'ascolto sulla piattaforma negli ultimi 12 mesi. Sul portale Newsroom di TikTok sono stati raccolti tutti i brani più utilizzati dagli utenti nel 2023, ma non solo: anche gli artisti che hanno creato un maggiore engagement con il proprio pubblico e conquistato i Per te nel corso del 2023. Non ci sono molte sorprese, soprattutto in vetta alla classifica: la protagonista del 2023 non può che essere Annalisa con due successi che si prendono il primo e il secondo posto in graduatoria. Subito dietro i protagonisti dell'estate 2023, i The Kolors con Italodisco: non sorprende che le prime tre posizioni vengano occupate da prossimi protagonisti del Festival di Sanremo 2024. A chiudere la top ten c'è anche un successo dei primi mesi del 2023: O Mar For, di Stefano Lentini e Matteo Paolillo, colonna sonora della fortunata serie tv Rai Mare Fuori.

Il dominio di Annalisa con Mon Amour e Bellissima

Ma andiamo a scoprire chi occupa la top ten dei brani più ascoltati/utilizzati su TikTok Italia nel 2023. Annalisa prende la prima posizione con Mon Amour, il successo da quasi 700mila video con il singolo in sottofondo. La viralità del brano è legato anche alle coreografie di Joey Di Stefano e Rina Diliberto, come per Bellissima che occupa la seconda posizione in classifica. L'incredibile 2023 vissuto dalla cantante savonese le darà la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo 2024, con E poi siamo finiti nel vortice a rinforzare la sua candidatura alla vittoria finale. Terzo posto per i The Kolors e la fortunatissima Italodisco, che dopo aver conquistato l'Italia, ha vissuto un momento d'oro (legato anche alle certificazioni internazionali) all'estero, con un disco d'oro in Svizzera, ma anche uno di platino in Polonia, festeggiato così.

Ciccio Merola e la sua Malatìa come colonna sonora di Napoli

Subito fuori dal podio Ciccio Merolla: la sua Malatìa ha accompagnato la stagione sportiva del Napoli 2022/23, culminata con la vittoria dello scudetto. Una narrazione di successo che ha influenzato anche gli ascolti del brano e il suo utilizzo nei mesi estivi. Mentre per Cookies N' Cream, brano contenuto nell'album Madreperla di Guè e Bassi Maestro, essenziali sono state le strofe di Sfera Ebbasta e Anna, con 39mila video di utenti con il brano in sottofondo. Il sesto posto se lo conquista Shakira con Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, cassa di risonanza per la separazione avvenuta con l'ex calciatore del Barcellona Gerard Pique, e che ha dato il là a un simbolismo social, tra Rolex e Casio. Settimo posto invece per "l'ennesima" rinascita di Makeba di Jain: il brano dell'artista francese ha vissuto più vite sulla piattaforma, prettamente durante ogni estate negli ultimi tre anni.

Rhove, tra Shakerando e Pelè

Il terzetto finale è composto da Chico, e qui bisogna ritornare al 2020 con Mr Fini di Guè, che conquista un'altra posizione nella top ten 2023 di TikTok Italia. Il brano, in collaborazione con Luché e Rose Villain ha collezionato quasi 70mila video con il singolo in sottofondo. Discorso diverso invece per il successo del 2023 di Rhove: se nel 2022 Shakerando si era preso posizioni più alte in classifica, Pelè ha conquistato la piattaforma solo nei mesi estivi. Mentre ha vissuto da assoluto protagonista nei primi mesi del 2023 la sigla di Mare Fuori, la serie tv Rai arrivata alla terza stagione. La canzone scritta da Stefano Lentini e interpretata da Matteo Paolillo ha vissuto la scia del successo della serie, dando l'occasione anche a Paolillo di potersi esprimere nei mesi successivi con la sua musica.

Anna regina del 2023 con Cookies N' Cream e Vetri Neri

TikTok è stata attenta anche agli artisti che sono riusciti a pubblicizzare la propria musica sulla piattaforma con molta creatività, ricevendo più visualizzazioni sulla piattaforma e quindi conquistando un posto preferito nei Per Te del 2023: dai mashup di JrStit ai Maneskin, passando per Alfa con Bellissimissima e Angelina Mango con Ci pensiamo domani e Che t'o dico a fà. Anche il mondo della musica dance si sta affacciando con decisione sulla piattaforma e lo testimonia la grande presenza della dj Deborah De Luca con i suoi set, ma anche il vincitore del Festival di Sanremo Scorso: Marco Mengoni. L'autore di Ronciglione ha viaggiato tra Pazza Musica con Elodie, ma anche il tour europeo con la nuova versione di Due Vite in francese, senza dimenticare la sua esibizione sul palco dell'Eurovision Song Contest 2023. Però tra le regine del 2023 non può essere dimenticata Anna, tra Cookies N' cream, ma anche Vetri Neri con Capo Plaza e Ava: la giovane cantante di La Spezia ha lasciato una sua impronta nel 2023 di TikTok Italia.

La classifica delle canzoni più utilizzate sulla piattaforma di TikTok Italia

"Mon Amour" – Annalisa "Bellissima" – Annalisa "ITALODISCO" – The Kolors "Malatìa" – Ciccio Merolla "Cookies N' Cream" – Guè & ANNA & Sfera Ebbasta "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Bizarrap & Shakira "Makeba" – Jain "Chico" – Guè & Rose Villain & Luchè "Pelé" – Rhove & Madfingerz "‘O Mar For" – Stefano Lentini & Matteo Paolillo – Icaro & Lolloflow & Raiz