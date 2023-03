Anna non ne sbaglia una: la rapper più forte in Italia, da Cookies ‘n cream a Energy Anna, dopo il successo di Lista 47 e la collaborazione con Gué e Sfera Ebbasta in Cookies ‘n cream, ritorna con il nuovo singolo Energy.

A cura di Vincenzo Nasto

Anna, foto 2023 di Andrea Ariano

La festa di Anna sembra non esser terminata, anzi Lista 47 potrebbe rappresentare un lontano ricordo, anche se un anno non è ancora trascorso dalla sua pubblicazione. La rapper ligure sta vivendo la sua seconda golden age, dopo l'esplosione con Bando: un periodo particolare in cui la sua precisione nella scelta delle uscite e delle collaborazioni, le stanno facendo guadagnare più di qualche posizione nel rap game. A tal punto, che per l'uscita di Madreperla di Gué, proprio l'icona milanese ha incoronato Anna come "best female rapper in Ita": e se a dirlo è Guè, ci si potrebbe scommettere molto più dei soliti 2 cents.

Se Lista 47 aveva preso tutti alla sprovvista, con un Ep da sette tracce in cui erano stati invitati artisti del calibro di Lazza, Mambo, Rondodasosa e gli Sling, in pochi si sarebbero aspettati i numeri raccolti dalla cantante: due tracce oltre i 20 milioni di stream come Gasolina e 3 di cuori con Lazza, ma anche Advice con Mambolosco sopra i 10 milioni. Anna smette di essere solo legata al successo di Bando e al suo rimbalzo, ma crea una connessione più solida con il suo pubblico, che si rivede nel linguaggio e nell'immaginario: l'investimento, anche musicale, sembra ritornare con gli interessi. Basti osservare i producer con cui ha collaborato Anna in questi anni: Young Miles, NKO, Finesse, Andry The Hitmaker, Drillionaire, ma anche Bassi Maestro in Madreperla.

E con le hit che cominciano ad accumularsi, come Drippin in Milano, ma anche Cookies ‘n cream, il 2023 si apre anche con la prima collaborazione internazionale. Insieme a Rhove, Anna entra nel disco Coeur Blanc di Jul con la traccia Bé: inconfondibile ormai il suo timbro, come lo slang. Su tutti il termine Baddies applicato ai suoi fan, anche se la costruzione di significato attorno alla sua musica non è più legata solo alla sua immagine. Ce lo dimostra proprio la collaborazione con Gué: non sfigurare melodicamente e nelle barre nel trio con Sfera e l'ex Club Dogo non è da tutti. Quando poi, l'attitudine la porta a essere la protagonista del singolo, abbagliando con "Dice: dove sei? Voglio vedere la queen, vorrebbe mangiarmi di notte come cookies n’ cream, scemo mollami non bevo la lean, se collassa poi gli rubo la weed", il gioco è fatto.

E in questo momento di massima esposizione, in molti attendevano la sua nuova uscita: Energy, annunciata e pubblicata lo scorso 24 marzo, è la risposta più stimolante che l'artista poteva dare al suo pubblico. Se la capacità d'adattarsi a qualsiasi contesto ha reso forte negli anni passati la cantante, tra le prime a esporsi e ad esser consacrata nel rapporto tra industria discografica e TikTok, ribaltando il ruolo dell'underground, Energy è un manifesto d'intenti. Non c'è nessuna artista che rappa in Italia meglio di Anna, che sia il timbro, che sia lo slang. Una piccola curiosità: nel racconto del suo primo Ep a Fanpage.it, la linea narrativa del suo progetto è una lista d'invitati alla sua festa. Alla domanda sulla cantante che vorrebbe invitare, c'è sicuramente Nicky Minaj, il suo idolo. Potrebbe essere il 2023, l'anno del suo primo album ufficiale? Potrebbe essere il 2023 l'anno giusto per vedere una collaborazione tra Anna e la Barbz?