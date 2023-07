Testo e significato di Bellissimissima <3, Alfa in tendenza su TikTok con le dediche sul palco Alfa, dopo la rinuncia a Sanremo Giovani e il successo de Le cose in comune, ritorna con Bellissimissima <3: qui testo e video della canzone virale su TikTok.

A cura di Vincenzo Nasto

Alfa, 2023

Alfa, nome d'arte di Andrea De Filippi, è uno degli autori più giovani nella musica leggera italiana ad aver tratteggiato le proprie melodie, il proprio ambiente sonoro, ritagliandosi un pubblico molto ampio. Lo si può osservare nell'attenta cura ai dettagli legata al suo ultimo brano, Bellissimissima <3, pubblicato lo scorso 12 maggio: la canzone diventa anche parte di una scenografia per i live estivi, in cui in ogni concerto, l'artista invita sul palco una delle ragazze dal pubblico per potergliela dedicare. Un processo che ha dato un respiro più ampio al brano, che diventa uno spazio di recitazione e di empatia con il pubblico durante i live, ma anche una performance da registrare sui social. Infatti, oltre ai video caricati sul profilo Instagram del cantante, il ritornello del singolo è stato utilizzato in 8mila video dagli utenti di TikTok. Qui il testo di Bellissimissima <3.

Il testo di Bellissimissima <3

Inizia sempre con un "Ehi come stai?"

Che diventa "Questa sera cosa fai?"

Che diventa "Dai, spegniamo il cell, stiamo off line"

Che diventa dì ai tuoi amici che non tornerai da loro

Che diventa "Dai, andiamo a cena fuori"

Parlami di te e dei tuoi genitori

Dell'università, dei tuoi sogni d'oro

Finiamo una bottiglia e dopo m'innamoro

Che diventa "Cosa siamo?" "Solo amici"

Che diventa "Che facciamo?" Ma tu lo dici

A tua madre che vorrebbe poi uno benestante

Non sarà contenta che tu esci con un cantante

Dimmi, dimmi cosa che importa, che diventiamo

Godiamoci il momento, anche se è un po' strano

Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo

Che poi finirà così (ti amo)Sei così bella, anzi bellissimissima

Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

Ed è così bello

Tra noi c'è questa chimica

Una reazione insolita

Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega

(Bella, bella)

Che ci lega, lega, lega

(Bella, be-be-be-bella)E si finisce con un "Ehi, tutto ok?"

Che diventa "Chi è lui?", "Chi è lei?"

Che diventa che i miei non piacciono ai tuoi

Che diventa che mi dici, "Dai, fai come vuoi"

Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita

Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica

Ma non l'hai capito che è solo un'amica

E con il terzo dito mi indichi l'uscita

Che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo

Che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo

Ma tu mi hai visualizzato (ma tu mi hai visualizzato)

Dimmi perché mi hai ghostato? (Eh)Sei così bella, anzi bellissimissima

Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

Ed è così bello

Tra noi c'è questa chimica

Una reazione insolita

Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega

(Bella, bella)

Che ci lega, lega, lega

(Bella, be-be-be-be)

Che ci lega, lega, lega

(Bella, be-be-bella)

Che ci lega, lega, lega

(Bella, che ci lega, che ci lega, che ci lega)Sei così bella, anzi bellissimissima

Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te (eh)

Ed è così bello (è così bello)

Tra noi c'è questa chimica

Una reazione insolita

Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega (eh-eh)

Il video di Bellissimissima <3

Il video di Bellissimissima <3, pubblicato in contemporanea con l'uscita ufficiale del brano, mostra una giornata al lunapark del cantante, insieme alla giovane creator Sofia Cerio. I due vengono ripresi sull'ottovolante di Gardaland, mentre in sovraimpressione si alternano le strofe della canzone. Il video, diretto da Filiberto Signorello, ha raccolto oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube in un mese.

La rinuncia a Sanremo e la rinascita con Le cose in comune

Il 2023 non sembrava esser cominciato nel migliore dei modi per Alfa, che all'alba delle selezioni per Sanremo Giovani, ha dovuto abbandonare la competizione: "Sarei dovuto andare a Roma per le selezioni di Sanremo Giovani, ma mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi". Una delusione cocente, che come aveva raccontato ai microfoni di Fanpage.it, non sarebbe passata a breve: "Io credo molto nel destino, credo molto in Dio e per me quello che è successo è stato il frutto di scelte sbagliate che ho fatto tempo fa". Poi l'arrivo dei singoli, da 5 minuti a Le cose in comune, che ha collezionato oltre cinque milioni e mezzo di streaming. Proprio l'ultimo brano ha raggiunto l'apice di notorietà nelle prime settimane di marzo, soprattutto grazie all'arrivo in tendenza su TikTok: il ritornello de Le cose in comune è stato utilizzato in quasi 20mila video.

L'annuncio di Bellissimissima <3 e l'arrivo del tour estivo

Poi la sua prima partecipazione al concertone del Primo Maggio e l'annuncio del tour estivo, dopo il sold-out delle date invernali. Prima della prima data il 27 maggio scorso a Casalvieri, Alfa ha deciso di pubblicare il suo singolo estivo Bellissimissima <3, una cornice scenografica anche per gli appuntamenti sui palchi estivi. Come ha raccontato nella didascalia del post su Instagram di presentazione del brano Bellissimissima <3, le strofe erano state scritte qualche anno prima, ma il ritornello è nato quest'anno, a Santa Monica, in viaggio negli Stati Uniti: "Ho scritto le strofe un annetto fa, ma me ne ero completamente dimenticato. Un mio amico in diretta su Twitch me le ha fatte risentire, consigliandomi di finire il pezzo. A Santa monica è nato il ritornello, che continuavo a canticchiarmi in testa in tutto il viaggio in America". Bellissimissima è diventata anche una performance da palco durante i live, quando Alfa sceglie una delle ragazze tra il pubblico e inginocchiandosi, le dedica la canzone.