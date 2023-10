Annalisa sovverte il dominio maschile: E poi siamo finiti nel vortice è primo in classifica Fimi Nella settimana d’esordio di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa ha conquistato la testa della classifica Album e Vinili Fimi.

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, foto di Comunicato Stampa e Fimi

Per la seconda volta nel 2023, l'album primo in classifica FIMI è di un'artista: si tratta di Annalisa, che nella settimana d'esordio del suo nuovo album, si è presa la vetta con E poi siamo finiti nel vortice. Dietro di lei, il solito Tedua con La Divina Commedia, mentre al terzo posto si classifica Ligabue con il nuovo album Dedicato a noi. Come avevamo anticipato, i nuovi album di Annalisa, Ariete ed Emma Marrone avrebbero potuto sovvertire il dominio maschile nelle classifiche dei singoli e degli album più venduti nel 2023. Annalisa, anche grazie al successo pregresso della trilogia composta da Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola.

I risultati di E poi siamo finiti nel vortice

Nell'intervista a Fanpage.it, la cantante aveva confessato di esser stata sorpresa dal successo degli ultimi 12 mesi: "Ci sono stati momenti incredibili: c‘è stata Bellissima che è durata praticamente dal 2 settembre fino a marzo e forse anche qualcosina di più e ancora adesso è in classifica FIMI, poi è arrivata Mon amour, che inaspettatamente è durata tutta l'estate pur essendo uscita a marzo, riuscendo addirittura ad arrivare prima in classifica FIMI". Le 12 tracce dell'ottavo album in studio della cantante, tolti i singoli che hanno preceduto la pubblicazione del progetto, hanno collezionato oltre un milioni di ascolti: tra i preferiti troviamo Euforia.

La genesi di Bellissima e la nuova vita di Annalisa

E poi siamo finiti nel vortice arriva da lontano, come ha rivelato la cantante nell'intervista a Fanpage.it e coincide con la produzione di Bellissima, il brano che ha collezionato oltre 54 milioni di stream: "Sono andata in studio con un'intenzione ben precisa proprio nel giorno in cui è nata Bellissima. Credo che quella sia stata un'idea vincente e l'idea era quella di provare a unire due aspetti fondamentali legati al mio modo di fare musica: il primo è quello della melodia, delle parole e della vocalità legata alla musica italiana, quella leggera, soprattutto, parlo delle grandi donne della musica italiana, che per me sono una grandissima scuola e grande fonte di ispirazione. L'altro aspetto è quello del mondo sonoro, più elettropop, più filo anni 80, che è quello che mi piace di più, il mio preferito, quello che mi fa sentire a casa".

"L'esperimento di unire queste due cose ha fatto venire fuori Bellissima, assieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci mi sono resa conto che quella era la strada giusta, che era successo qualcosa di speciale. Questo succedeva a settembre 2020-2021, quindi da lì in realtà non c'è mai stato un un ripensamento e così, assieme ad altri autori abbiamo lavorato in questa direzione, portando avanti questa scelta che si è dimostrata da subito giusta. Abbiamo scritto un sacco, siamo andati avanti ancora fino a prima dell'estate 2023; chiaramente la forma dell'album c'era già e il concetto centrale anche, così abbiamo chiuso le ultime cose a giugno. È stata una lavorazione lunga, però sempre molto direzionata da subito".

Gli appuntamenti in tour nel 2023 e nel 2024

Annalisa, oltre al primo posto in classifica Fimi nella settimana d'esordio dell'album, ha superato 1 milione di copie certificate nel 2023, arricchendo il suo palmares che adesso conta 29 Dischi di Platino e 12 Oro. Nei prossimi mesi, arriverà anche l'appuntamento con Annalisa: Il Forum: si tratta dell'unico evento live della cantautrice nel 2023 che la vedrà esibirsi il prossimo 4 novembre al Forum D'Assago di Milano. Lo spettacolo è già stato annunciato sold-out nelle scorse settimane. Nel 2024 invece, il tour nei palasport che da aprile 2024 toccherà alcune tra le città più importanti in Italia: si partirà il 6 da Firenze, passando poi per Milano, Bari, Napoli e Padova. Il tour si chiuderà con un appuntamento a Roma, al Palazzo dello sport, il prossimo 21 aprile.