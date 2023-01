Testo e significato di Cookies ‘n cream, il banger di Guè con Sfera Ebbasta e Anna “Cookies ‘n cream” è uno dei singoli più attesi del nuovo album di Guè “Madreperla”, in collaborazione con Sfera Ebbasta e Anna. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera, Guè e Anna 2023, foto di screenshot video ufficiale "Cookies ’n cream"

Annunciato nelle scorse settimane con un video interpretato da Jerry Calà, "Madreperla" di Guè, il suo nono album solista (contando anche il joint album con Marracash "Santeria) è da poche ore disponibile su tutti i servizi di streaming musicali. Tra le tracce più attese del progetto c'era sicuramente "Cookies ‘n cream", il brano prodotto da Bassi Maestro, che si è occupato della produzione dell'intero disco, in compagnia di Sfera Ebbasta e Anna. Una canzone che richiama l'antica metafora del "caramello" e dell'immaginario dolciario legata al lusso, ma anche con riferimenti sessuali, che è possibile tradurre nelle strofe di Guè e Sfera soprattutto. Il singolo, ora in tendenza su YouTube, è accompagnato dal video ufficiale, diretto da Giulio Rosati.

Il significato di Cookies ‘n cream

A 13 giorni dall'inizio del 2023, Guè ha già regalato il suo primo album dell'anno ai propri fan, abituati bene dal rapper milanese che continua a macinare musica, questa volta lanciandosi con "Madreperla" in una joint adventure con lo storico producer Bassi Maestro. Colpisce proprio il modo in cui Guè ha voluto miscelare vecchia e nuova scuola nel singolo "Cookies ‘n cream", in collaborazione con Sfera Ebbasta e Anna, definita dallo stesso rapper come la "la rapper donna più forte in Italia in questo momento". Per loro, la cucina di Bassi Maestro fornisce un beat anni 2000, un sound da cassa dritta, in cui i protagonisti si cimentano nel compito di rappresentare l'immaginario del "caramello" e di tutto ciò che fa riferimento all'estetica dolciaria, legandola al mondo del lusso, anche con reference sessuali, come quando Guè canta: "Ho due ferri chiamiamoli Ben&Jerry, lei vuole un G come Shelby, io voglio quella strawberry, dulce de leche liscia laserata ad impulsi, necessito un gusto rosa pussy". Tra le più in forma, appare Anna, che dopo esser stata consacrata da Guè, legittima il proprio ruolo nel rap italiano quando canta: "Dice: dove sei? Voglio vedere la queen, vorrebbe mangiarmi di notte come cookies n’ cream, scemo mollami non bevo la lean, se collassa poi gli rubo la weed".

Il testo di Cookies ‘n cream

È dolce come wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho fresh cocco, vaniglia è la meraviglia del blocco

E dico wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho cioccolato, fragola il meglio che ho mai mangiato

Macadamia mentre lo assaggia, fissa mi guarda, sì lo fa apposta

Tutti sotto per le sue foto a me mi manda quelle che non posta

Passa e fa girare tutto l’isolato, dopo che ho fumato ho voglia di un gelato

Ho due ferri chiamiamoli Ben&Jerry, lei vuole un G come Shelby, io voglio quella strawberry

Dulce de leche liscia laserata ad impulsi, necessito un gusto rosa pussy

La differenza tra me è simple: tu bimbo, io pimpo

È dolce come wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho fresh cocco, vaniglia è la meraviglia del blocco

E dico wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho cioccolato, fragola il meglio che ho mai mangiato

Baby qua c’è più crema che in un Haagen-Dazs, il pre-premier class il ba-backstage pass

Finché ti sciolgo l’ice cream, mi faccio sto film poi straccio la sim

Pronto baby dimmi sei impegnata? Sono busy, la mia amica corre non ha patente né leasing

Quanti fake sorrisi, fake ass bitches che fanno le ingrate poi le snake e i dissing

Dice: dove sei? Voglio vedere la queen, vorrebbe mangiarmi di notte come cookies n’ cream

Scemo mollami non bevo la lean, se collassa poi gli rubo la weed

Sono dolce come wo-ho-ho caramello, gli spezzo il cuore e passo al fratello

Wo-ho-ho fresh cocco, mi sento la più forte anche se quella non la tocco

È dolce come wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho fresh cocco, vaniglia è la meraviglia del blocco

E dico wo-ho-ho caramello, cookies n’ cream m-m-marshmellow

Wo-ho-ho cioccolato, fragola il meglio che ho mai mangiato

Tolgo questo ice dal frigo, vuole farmi assaggiare come Bello Figo

È un gusto esotico sa di mango, la giro da dietro come col Kangol

Oh mama monta sul mezzo come la panna, tu sei mezzo e mezzo: Ranma

Entro all white come un gelataio, raddoppio la white come con il taglio

La sua sa di caramelle tipo Haribo, dieci chili nel baule del mio amico, serramanico

Mi piace quando lo fai like that, occhiali da sole, paranoie, flash

Oro 18 carati non diventa nero come un Oreo. Chica fuma con me, tocchiamo il cielo

Tengo della cioccolata nella tasca però non è Cameo, cambio fuso orario sopra un aereo

Wo-ho-ho fresh cocco, candy, sciroppo, Calvin sui boxer mentre lei è già sotto

Ho fatto così tanti soldi che manco li conto, ho così tanti platini che non me li ricordo, sciocco