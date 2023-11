I The Kolors nel mondo: Italodisco è platino in Polonia, Varsavia è la città in cui è più ascoltata Italodisco, come annunciato da Stash dei The Kolors nelle sue storie Instagram, è stato certificato disco di platino in Polonia: Varsavia è la città in cui la canzone è stata ascoltata più volte.

Dopo aver conquistato il disco d'oro in Svizzera lo scorso settembre, i The Kolors hanno annunciato nelle scorse ore un nuovo traguardo: Italodisco è stato certificato disco di platino in Polonia. L'annuncio arrivata dalla divisione polacca della Warner Music, e per l'occasione, sul profilo Instagram del frontman Stash, è apparsa una storia dei tre componenti della band che hanno ringraziato il loro pubblico: "Ci hanno detto che siamo disco di platino in Polonia. Italodisco è disco di platino in Polonia". Stash, dopo aver richiamato vicino a sé Alex Fiordispino e Dario Iaculli, hanno voluto lanciare un saluto al pubblico polacco in inglese: "Un annuncio per i fan polacchi in Inglese: we are platinum record in Poland, thank you". Il video si chiude con Stash che ringrazia tutti i fan polacchi, mostrando poi nella storia successiva la città in cui è stata maggiormente ascoltata la canzone nell'ultimo mese: non è Milano che chiude "solo" al secondo posto.

Varsavia e Cracovia tra le città in cui si è ascoltata di più Italodisco

Al primo posto, con grande sorpresa anche dei protagonisti del brano, c'è la capitale polacca: Varsavia. Nella storia è possibile vedere che nella top 5 delle città che hanno maggiormente ascoltato Italodisco negli ultimi 28 giorni, ci sono solo due rappresentanti italiane: Milano al secondo posto e Roma al quinto. Infatti, oltre alla sorpresa Varsavia al primo posto, è possibile trovare anche un'altra città polacca: Cracovia al quarto posto. Mentre al terzo posto si impone Vienna in Austria. Nel frattempo, la canzone è anche entrata all'11° posto nella Top 50 dei brani più ascoltati in Polonia. Una testimonianza del successo all'estero della canzone che evidenzia ancora di più come il "fenomeno Italodisco" abbia abbracciato una fetta di pubblico molto ampio. Infatti, se sorprendono i numeri raccolti all'estero della canzone, in Italia il brano ha avuto una sua onda crescente.

Le certificazioni in Italia e il nuovo album

Italodisco infatti è al terzo disco di platino raccolto in sei mesi, ma è anche stato uno dei tormentone estivi premiati dai Tim Summer Music Awards. Nel frattempo ha segnato anche un grande debutto internazionale, classificandosi al 60° posto nella Spotify Global Viral nella prima settimana. Un successo così grande che, come ha rivelato lo stesso Stash, segna un pre e un post Italodisco nella discografia della band: "Il nostro percorso è stato segnato da momenti forti come Everytime o Pensare Male, ma sicuramente Italodisco è una pietra miliare del nostro percorso. Segna un pre e post. È l'inizio di una nuova pagina dei The Kolors". Nel frattempo, nell'intervista a Fanpage.it, Stash ha parlato anche del prossimo album della band, a sei anni da You: "Forse adesso potrebbe essere il momento di un album nuovo, dopo un racconto di sei anni e una canzone che sta arrivando a tutti, ma questo lo si deciderà con la discografica".