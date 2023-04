Malatìa-mania su TikTok: il testo e il significato della canzone di Ciccio Merolla Malatìa di Ciccio Merolla è uno dei brani più condivisi su TikTok, anche grazie al ritornello: “Malatì malatì, pe me tu si na malatì”. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Ciccio Merolla e Maria Esposito di Mare Fuori

È impossibile che nelle ultime settimane, su TikTok Italia, non abbiate sentito il ritornello: "Malatì malatì, pe me tu si na malatì. Malatì malatì, tu fai over pure ‘e bugie". La canzone di Ciccio Merolla infatti, è in tendenza negli ultimi 20 giorni, con quasi 100mila video pubblicati da utenti, con il brano in sottofondo. Tra questi non poteva mancare una delle protagoniste dell'iconica serie tv Mare Fuori, campione d'ascolti trasmessa da Rai. Infatti a interpretare con il proprio labiale la canzone del percussionista napoletano è stata Maria Esposito, classe 2003 proveniente da Napoli: la giovane attrice ha vestito i panni di Rosa Ricci. Per Ciccio Merolla si tratta di un successo inaspettato, dopo la prima pubblicazione del brano avvenuta il 23 settembre 2022, che adesso ha anche una seconda versione visual: infatti, due settimane fa, è stata pubblicata la Napoli Version su YouTube, con la canzone che viene accompagnata dalle immagini della squadra prima in classifica in Serie A.

Il testo di Malatìa

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Si nat ncopp e quartier

Però par na stranier

Te guard e nun m par over

Ca mo stai venenn caMalatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Tu stiv int e bracc e nat

E io mer rassignat

Cu nu vas me rubat

E mo nun ce lassam chiù

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Chist occhi son comm u sole

Si bella quann fai ammore

Aspett te vogl ancor

E poi nun a finimm cchiùMalatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Comm tutt cose bell

Nun putev durà p semp

cu una bugia

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Il significato di Malatìa e la curiosità sul video ufficiale

L'abilità da percussionista di Ciccio Merolla non si mette in discussione: tra i più virtuosi in Campania, sono diventati ormai noti i suoi brani "voce e pelle". Come per Malatìa, pubblicata per la prima volta lo scorso 23 settembre 2022: la canzone raccoglie l'abilità nella scrittura in rima da parte di Lucariello, ma anche le voci di Ciccio Merolla e nel ritornello di Carolina Franco. Un brano in cui viene raccontato in salsa speziata il rapporto tra amore e morte, con la donna che diventa una "malattia" da cui è impossibile fuggire, anche "davanti alle bugie". Uno dei tratti più curiosi nella prima pubblicazione del brano è il video ufficiale, girato dal regista hard napoletano Max Bellocchio, nome d'arte di Alessandro Occhiobuono. A questo, si aggiunge la presenza nel video, come assistente "pelle e voce", di Amandha Fox, attrice hard di origini polacche.

Leggi anche Il testo e il significato di Vivo, la canzone di Levante a Sanremo 2023

Malatìa in tendenza su TikTok

Ma ciò che ha reso Malatìa un successo vero e proprio, anche nelle classifiche streaming di Spotify, è stato il suo gancio sulla piattaforma TikTok Italia. Il brano infatti, soprattutto con il suo ritornello "Malatì malatì, pe me tu si na malatì. Malatì malatì, tu fai over pur e bugie", ha raggiunto nel giro di pochi giorni 25 milioni di visualizzazioni, con oltre 95mila video con il brano in sottofondo sulla piattaforma. Un brano a cui inizialmente si è legato un trend romantico, ma che col passare del tempo ha abbracciato anche la timeline del Napoli, la squadra di calcio della città. I grandi risultati sfoggiati sia in campionato che in Europa hanno permesso un'ulteriore inflazione nell'ascolto e nell'utilizzo del suono con le immagini, gli highlight della squadra in vetta alla classifica. Un'opportunità che non si è lasciato scappare lo stesso Merolla, che ha pubblicato nelle ultime due settimane un video Napoli version, con il percussionista protagonista del video, tra i luoghi turistici della città: da Via Toledo ai murales di Maradona, dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli a Mergellina, con lo sfondo del Vesuvio.