‘O Mar For non smette di sorprendere: la sigla di Mare Fuori conquista il disco di platino Dopo aver raggiunto il picco di popolarità, la serie Mare fuori conquista un premio discografico: la sigla O Mar For è certificata disco di platino.

A cura di Vincenzo Nasto

Matteo Paolillo, voce della sigla O Mar For

Dopo aver conquistato il pubblico televisivo italiano, Mare Fuori conquista anche un prestigioso premio discografico: ‘O Mar For è stato infatti certificato disco di platino, dopo i 35 milioni di streaming e l'entrata nella top 50 dei singoli italiani su Spotify. La targhetta, come riferito dalla nota Rai, è stata consegnata da Luca Daher e dal team di Believe Italia a Stefano Lentini e Lorenzo Gennaro, autori della musica del brano e Raiz, voce dei cori della colonna sonora ma anche attore nella terza stagione della serie, oltre che ad Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com.

Il racconto di O Mar for nelle parole di Raiz e Matteo Paolillo

Intervistato da Fanpage.it, Raiz, nome d'arte di Gennaro Della Volpe, ha raccontato il successo del brano cantato da Matteo Paolillo e il motivo per cui la sigla, come la serie, è diventata virale anche su piattaforme come Spotify e TikTok: "Io e Matteo Paolillo stiamo scrivendo le canzoni ed è stranissimo il fatto che siamo i personaggi più cattivi della serie, i camorristi senza speranza, che però scrivono tutte canzoni di speranza. Sembra strano che il cast generi anche gran parte della musica". Matteo Paolillo, attore che ha interpretato Edoardo nella serie, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it, la scelta del titolo per la sigla: "Il mare fuori è la libertà fuori dalla prigionia, è la speranza di poter vedere quel mare senza le sbarre che gli fanno da contorno. Ascoltando questa canzone alcuni ragazzi mi hanno detto che hanno trovato la forza di affrontare i momenti più difficili in carcere. Per me è stato un grandissimo orgoglio, credo sia questo lo scopo dell’arte".

Gli altri successi della colonna sonora e l'adattamento per gli Stati Uniti

Ma ‘O Mar For non è l'unico brano a far parte della colonna sonora proposta dal compositore Stefano Lentini: all'interno della serie è possibile trovare brani come Tic Toc e Ddoje Mane interpretati da Raiz. Entrambi i singoli si stanno avvicinando alla certificazione, avendo raccolto rispettivamente 3 e 6 milioni di ascolti su Spotify. In totale, la colonna sonora della terza stagione della serie tv si aggira intorno ai 50 milioni di ascolti sulla piattaforma. Nel frattempo, dopo l'annuncio della quarta stagione che verrà trasmessa in Italia nel 2024, gli autori potrebbero dover cambiare il testo di ‘O Mar For, dopo la richiesta di un adattamento dagli Stati Uniti, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Rai Com, paese in trattativa per l'acquisto della serie tv, come in altre 40 nazioni.