Marco Mengoni pubblicherà Due Vite in francese: rimangono in italiano solo alcuni versi

Si chiamerà "La Dernière Chanson" la versione francese di Due Vite, la canzone con cui Marco Mengoni si è aggiudicato l'ultima edizione del festival di Sanremo, classificandosi al quarto posto dell'Eurovision Song Contest 2023. Il cantautore ha deciso di pubblicare la versione francese della canzone, che uscirà venerdì 13 ottobre, alla vigilia del suo primo tour nei palazzetti e nelle arene più importanti d’Europa che lo porteranno da Parigi a Barcellona, passando per Bruxelles, Amsterdam e Francoforte, tra le altre. Probabilmente la canzone avrà qualche cambiamento, non sarà la mera traduzione, anche perché in questa rivisitazione francese oltre al cantautore Doriand c'è anche, tra le altre, la firma di Calcutta.

Nella nota stampa, infatti, si legge che questa canzone è l'unione delle due lingue e che "rimangono in italiano alcune delle frasi più conosciute del testo, che già l’Europa aveva imparato a cantare ai tempi di Eurovision". Dopo un live organizzato per la promozione dell'Eurovision, quindi, Mengoni si appresta a tornare in uno dei luoghi simbolo della musica francese, ovvero Le Zénith, palco calcato da alcune delle star internazionali più amate di questi ultimi anni.

La versione di “Due Vite” per la Francia arriva a pochi giorni dalla partenza del primo tour di Marco Mengoni nei palazzetti e nelle arene più importanti d’Europa. Il viaggio live nelle principali città europee segna già il sold out al palazzetto di Bruxelles (21 ottobre) e a Francoforte (27 ottobre) per poi toccare, dopo il debutto a Barcellona (18 ottobre), anche Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e Monaco (2 novembre). Nelle scorse settimane Mengoni ha pubblicato, Un'altra storia, nuovo singolo estratto da Materia (Prisma), in collaborazione con Franco126.