Italodisco fa bei numeri anche fuori dall’Italia: dal disco d’oro in Svizzera al successo in Russia Italodisco dei The Kolors è uno dei tormentoni dell’estate 2023, con il doppio disco di platino della Fimi a certificarlo: ma vediamo come la canzone si sta comportando negli altri paesi europei.

A cura di Vincenzo Nasto

The Kolors, 2023

Dopo aver conquistato anche il secondo disco di platino, certificato da Fimi, Italodisco dei The Kolors è diventato il tormentone estivo italiano del 2023. Il successo del brano, legatosi a doppio filo con la tradizione musicale italiana e con la reinterpretazione di un registro linguistico dance, unito all'immaginario dance degli anni 80, non ha smosso solo il pubblico italiano. Infatti, il brano ha conquistato anche una certificazione d'oro all'estero, nella vicina Svizzera, ma in gran parte dei paesi europei il brano continua a circolare nelle classifiche Top 100. Dopo un debutto internazionale che l'ha proposta come entrata più alta nella Spotify Global Chart nella prima settimana, alla 60° posizione, andiamo a vedere come Italodisco si comporta all'estero.

Come suggerisce il disco d'oro, in Svizzera il brano è presente ormai da più di due mesi in classifica: arrivata alla nona settimana di permanenza, dopo un'entrata all'86a posizione, la canzone ha raggiunto questa settimana il suo picco, stabilizzandosi al 7° posto. Un discorso simile potrebbe esser fatto in Polonia, dove Italodisco staziona da ormai sette settimane nella classifica dei Top 100 singoli più venduti, dopo esser entrata lo scorso 21 luglio all'87° posizione. Nell'ultima settimana di agosto, Italodisco ha raggiunto la quarta posizione, un percorso in ascesa, come quello avvenuto in Russia.

Nella classifica dei singoli più venduti, Italodisco è rientrata solo la scorsa settimana: il brano aveva esordito al 58° posto, con le prime posizioni occupate da Substitution dei Purple Disco Machine, insieme a Kungs con Julian Perretta e Dance The Night di Dua Lipa. Una posizione che però non rispecchia il valore attuale della canzone, che questa settimana è quella che ha scalato maggior posizioni nella Top 100, passando al 22° posto: il prossimo lunedì potremmo vederla inserita nella top 10.

Un percorso simile, un ritardo nell'entrata in classifica, è ciò che è avvenuto anche in Austria e Lituania. Nella prima, il brano è da solo un mese in classifica, ma staziona nelle prime 10 posizioni: nell'ultima settimana si è guadagnato il 10° posto, mentre in Lituania la situazione sembra più favorevole. La canzone dei Kolors, infatti, è entrata solo due settimane fa nella rotazione dei singoli più venduti del paese, e staziona già nella top 10, occupando attualmente l'ottava posizione. E se il brano è presente ancora alla terza posizione nella playlist Spotify Top 50 Italia, l'unico paese in cui il brano sembra stia perdendo la sua forza dirompente è la Germania. Dopo uno scatto iniziale nei primi mesi, in cui è arrivata anche ad occupare la 12° posizione tra i singoli più venduti, adesso la canzone è solo nella top 100 dei passaggi radiofonici, occupando il 62° posto.