Testo, video e traduzione di Makeba di Jain, che esplode su TikTok 8 anni dopo l’uscita Jain e la sua Makeba del 2015 ritornano in tendenza su TikTok grazie alle coreografie dei creator italiani. Qui il testo, il video ufficiale, la traduzione e il significato di Makeba.

A cura di Vincenzo Nasto

Jain e il ritorno di Makeba in tendenza su TikTok

Nelle scorse settimane, il brano Makeba dell'artista francese Jain del 2015, è ritornato nelle rotazioni radiofoniche italiane, rientrando anche nella top 50 Airplay. Un risultato figlio anche della viralità raggiunta dal singolo su TikTok, dove Makeba ha conosciuto la sua "terza" vita. La canzone, pubblicata nel giugno 2015, secondo estratto dell'album d'esordio della cantante Zanaka ha ormai raccolto negli anni più di 190 milioni di visualizzazioni su YouTube e nel frattempo i numeri su TikTok continuano ad aumentare, con oltre 860mila video con il brano in sottofondo. La canzone è una dedica della cantante all'autrice sudafricana Miriam Makeba, soprannominata anche Mama Africa, per il suo grande impegno nella lotta all'apartheid. Qui il testo, il video ufficiale, la traduzione e il significato di Makeba.

Il testo di Makeba

Ooohe, ooh

Ooohe, ooh

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

I want to hear your breath just next to my soul

I want to feel oppress without any rest

I want to see you sing

I want to see you fight

Because you are the real beauty of human right

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Nobody can beat the Mama Africa

You follow the beat that she’s going to give ya

Only her smile can all make it go

The sufferation of a thousand more

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella

Can I get a “oohe?” Makeba

Makes my body dance for you

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella

La traduzione di Makeba

Ooohe

Ooohe

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Voglio sentire il tuo respiro proprio accanto alla mia anima

Voglio sentire i tuoi seni senza pause

voglio vederti cantare, voglio vederti combattere

perché sei la vera bellezza dei diritti umani

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

nessuno può battere la mamma Africa

segui il ritmo che ti darà

ho bisogno di un sorriso che puoi amare

fatelo andare, la sofferenza di mille altri

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

ma che bella Makeba

posso avere un “ooohe”

Makeba, fai ballare il mio corpo per te

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Makeba ma che bella

Ooohe

Il video ufficiale di Makeba

Nel video ufficiale di Makeba, pubblicato nel 2017 e diretto da Greg et Lio, la cantante viene ripresa in più contesti urbani mentre gli oggetti inanimati prendono vita attorno a sé, un risultato derivato dalle persone che ballano nella scena. La danza tribale condotta da Jain trasmette l'energia a ciò che la circonda, con il messaggio del brano che si focalizza sull'aspetto del ballo e del gioco come miglioramento della vita circostante.

Il significato di Makeba

Makeba è il secondo singolo estratto dall'album d'esordio di Makeba dal titolo Zanaka: tra i suoi singoli più famosi, ha vissuto più momenti di luce, anche grazie all'aiuto dei social. La canzone, come si può evincere già dal titolo, è un tributo a Miriam Makeba, attivista e autrice sudafricana, uno dei simboli della lotta all'apartheid condotta nel paese. Jain infatti traduce il messaggio di libertà e di gioia dell'attivista sudafricana non solo attraverso il ritmo tribale del brano: infatti, anche nelle strofe, si può osservare la preghiera della cantante francese. Viene più volte chiesto infatti a Makeba di far ballare il proprio corpo per sé, che lo spirito libero si appropri di questa canzone e di questa musica.

Makeba in tendenza su TikTok

Dopo aver vissuto già nell'estate 2022 alcune settimane in tendenza su TikTok, il ritorno tra giugno e luglio 2023 di Makeba sulla piattaforma ha avuto un impatto ancora più forte per i creator. Più dei tormentoni estivi annuali, Makeba ha rappresentato la canzone della prima parte dell'estate 2023, vivendo per più settimane la condizione di brano in testa alle classifiche di tendenza sulla piattaforma cinese. Tra i più importanti creator italiani hanno deciso di ricreare la coreografia del brano su TikTok: da Alessia Lanza a Simone Berlini, passando per Emily Pallini. La canzone ha raggiunto oltre 860mila con il suono in sottofondo sulla piattaforma.