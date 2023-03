Il testo e il significato di Pelé, il ritorno di Rhove dopo i cinque platini di Shakerando A nove mesi dall’Ep Provinciale, Rhove ritorna con un nuovo singolo: si tratta di Pelè, prodotto da Madfingerz. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Rhove 2023, foto di Comunicato Stampa

Rhove è tornato: dopo l'uscita dell'Ep Provinciale, il cantante di Shakerando si è fermato per alcuni mesi, collaborando solo con il francese Jul nell'album Coeur Blanc. Tra i progetti più attesi in Europa, la sua doppia presenza con Grazie La Zone e Europa, avevano definitivamente tracciato anche la strada europea per il cantante originario di Rho. Poi il silenzio, fino alla comparsa di una diretta sul suo profilo ufficiale Instagram, dove il rapper faceva ascoltare quattro suoi inediti. Tra questo, anche Pelè, pubblicato nelle ultime ore e prodotto in collaborazione con Madfingerz: ritorna il legame calcistico, una narrazione cominciata con il brano Cancelo, dedicato al terzino destro del Bayern Monaco.

Il testo di Pelé

E Cikita

se tu passi nella zone

avrai visto qualche poto che faceva L-A

impennava su un TMax

scappa dalla polis

o camminava per la zone con ai piedi delle Asics

calze son di FootKorner o di Vrunk

Sacoche sulla destra, Montpellier tuta France

non vado in palestra mi alleno al box

repsiro la street, vestiti street, petit ride

kas kas kite ho

preso regali alla zone

ho portato da Paris tute Nike e Adidas

la Francia in Italia i rapper a far la dance

da petit rubo Rockrider e Bmx e restavo sulla strada

da piccoli avevamo i tagli sulle ciglia alla Miccoli

il numero 10 sulla maglia alla Victor

e da bebè tifavo la Juve avevo a casa la maglia di Dybala

La rovescio alla Pelè (uh uh)

tra i palà

brutto fils de pu**ana (sh sh)

niquea ta mère

sono sotto alla fè, fè (Uh uh)

benzema

palazzo numéro neuf (Sh sh)

c’est silence

La rovescio alla Pelè (uh uh)

tra i palà

brutto fils de pu**ana (sh sh)

niquea ta mère

sono sotto alla fè, fè (Uh uh)

benzema

palazzo numéro neuf (Sh sh)

c’est silence

Scendono in piazza con le magliette di LA P

Alcuni potò maman non hanno mai detto mercì

sono chiusi in un garage

Con tute di Lewandonski

e ci sono dei bâtard mon amie

sì, dei bâtard hanno lo sguardo di chi

ha bevuto dei liquìd

torna a casa mamma in discoteca

papà esce la nuit

conosci Tia e Riki

non siamo nati ricchi

un bebe cucina da solo la cena

per tutta la sua famille

Coco nella zone

poto nella misère

allez, allez

c’est la égalité

cocò nella zone

poto nella misère

allez, allez

c’est la égalité

La rovescio alla Pelè (uh uh)

tra i palà

brutto fils de pu**ana (sh sh)

niquea ta mère

sono sotto alla fè, fè (Uh uh)

benzema

palazzo numéro neuf (Sh sh)

c’est silence

La rovescio alla Pelè (uh uh)

tra i palà

brutto fils de pu**ana (sh sh)

niquea ta mère

sono sotto alla fè, fè (Uh uh)

benzema

palazzo numéro neuf (Sh sh)

c’est silence

Il significato di Pelè

Con il ritorno di Rhove, potrebbe esser ritornata quella wave francofona nel rap italiano, negli ultimi mesi quasi sepolta con la sua assenza. Pelé, prodotta dal fidato Madfingerz, è un saggio di come Rhove abbia conquistato nel 2022 una gran fetta di pubblico, aizzato anche dalle polemiche social con i Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Mahmood, e dalla viralità di un brano come Shakerando. Cercare un filo comune, per esempio, tra la hit da cinque platini e l'Ep Provinciale, appare complicato: ma dall'altro lato, l'esplosione nel 2022 ha permesso a Rhove di entrare in alcuni dei progetti più ambiziosi in Europa come Coeur Blanc di Jul, appunto. Non cambia la narrazione e la musicalità di Rhove, un timbro identificabile, che da una parte potrebbe calpestare gli stessi passi di Shakerando, dall'altra potrebbe risultare un errore di valutazione nell'evoluzione del personaggio musicale. Come per Cancelo, anche in Pelè appare chiaro il riferimento calcistico, come alla fine della prima strofa: "Da piccoli avevamo i tagli sulle ciglia alla Miccoli, il numero 10 sulla maglia alla Victor e da bebè tifavo la Juve avevo a casa la maglia di Dybala".